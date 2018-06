Plzeňští Piráti se v komunálních volbách zaměří na agenturní pracovníky

Piráti se chtějí také více zaměřit na transparentnost správy, dopravu, životní prostředí a více do rozhodovacího procesu o veřejných věcech zapojit občany města. Bosák za Piráty kandiduje jako nestraník, Piráti zatím v zastupitelstvu města zastoupeni nejsou.

„Víc než akvaparky a sloni v zoo lidi trápí ubytovny a agentury,“ řekl Bosák v narážce na sliby současného vedení města. Podle Pirátů problematika ubytoven a montoven už dosáhla v Plzni úrovně, která je nad možnosti města se s tím úspěšně vyrovnávat. „Musíme zastavit bujení, výstavbu dalších výrobních prostor, aby nevznikala další potřeba sem přivážet další nekvalifikovanou pracovní sílu,“ řekl Bosák. Je přesvědčen, že i nyní je v moci města využít dostupné zákonné nástroje, administrativní a vyjednávací sílu města k vyvinutí tlaku na pracovní agentury a ubytovny.

Do vedení města by chtěli Piráti přinést i využití nových technologií a možností. Navrhují například zavést expresní spoje na některých linkách MHD, které by, podobně jako rychlíky, nestavěly v každé zastávce po trase. Zrychlila by se tak přeprava, řekl Tomáš Pastirčák. Navrhuje také třeba zvýšení počtu parkovacích míst bez toho, aby se stavěly vysoké nákladné parkovací domy. Znamenalo by to některá současná parkoviště o jedno patro zvednout. Ve spodní části by byly garáže, které by si mohli zájemci pronajímat, nahoře by zůstal zachovaný počet parkovacích míst. Další novou službou pro veřejnost by mohla být také wifi zdarma v tramvajích. Město by mohlo jako majitel dopravních podniků nabídnout podnikatelům možnost, aby provozovali ve vozech wifi zdarma pro cestující výměnou za reklamní prostor, popsal Pastirčák.

Petr Vileta zase navrhuje zapojit více veřejnost do rozhodování o městě, a to nejen v referendu, ale také prostřednictvím anket a dotazníků. Navrhl například, že obvody by mohly každý rok vyčlenit nějakou část ze svého rozpočtu a navrhnout lidem možnosti, kde peníze utratit. Obyvatelé by pak mohli sami rozhodovat, zda peníze půjdou na dětské hřiště, novou cyklostezku nebo něco jiného.