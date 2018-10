Volby 2018

"Myslím, že vyhraje HDK a hnutí ANO skončí na druhém místě. Sociální demokracie podle mého názoru oproti roku 2014 ještě ztratí nebo získá přibližně stejný výsledek. Neočekávám, že by ČSSD uhájila třetí místo z posledních voleb. Naopak u ODS očekávám větší volební výsledek než minule," řekl ČTK Myšička.

Šanci dává i Koalici pro Hradec, která sdružuje členy KDU-ČSL a nestraníky. Před čtyřmi lety získala dva zastupitele, letos by chtěla dosáhnout nejméně čtyř mandátů. "Zajímavé bude rovněž sledovat volební výsledek Pirátů nebo SPD, ale neočekávám, že by měli do celkových výsledků nějak významněji promluvit," uvedl Myšička.

I když HDK považuje za favorita voleb v Hradci Králové, myslí si, že to nebude tak přesvědčivé vítězství, jako tomu bylo před čtyřmi lety. "Pro povolební vyjednávání bude ale zásadní volební výsledek řady dalších subjektů, neboť vládnoucí koalice na radnici bude opět s největší pravděpodobností poměrně pestrá," uvedl Myšička.

Svého volebního práva může v nadcházejících komunálních volbách využít více než 74.200 obyvatel krajského města, kteří mohou volit pouze v příslušném volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. V Hradci Králové se otevře 85 volebních místností.

O křesla v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu se bude ucházet HDK, ANO 2011, ČSSD, Česká pirátská strana, Koalice pro Hradec, KSČM, ODS, Slušná politika a Hradečtí patrioti, STAN a Svobodní s podporou Východočechů, Strana soukromníků ČR, Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Změna pro Hradec a Zelení. Kandiduje i TOP 09 s podporou Liberálně ekologické strany (LES), Koruny České - Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a nezávislých kandidátů.

Komunální volby v Hradci Králové před čtyřmi lety vyhrál HDK se ziskem 12 mandátů, druhé ANO má šest zastupitelů, třetí ČSSD pět mandátů. KSČM má čtyři křesla, po třech mandátech dostaly TOP 09 a ODS. Po dvou křeslech v zastupitelstvu získala KDU-ČSL, vystupující pod značkou Koalice pro Hradec, a Změna pro Hradec.