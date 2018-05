Pospíšil mění TOP 09: dělá z ní soudružskou partičku hipsterů. Komentář Petra Holce

TOP 09 držel dlouho ve svých rukou Miroslav Kalousek. Jeho stisk byl tak pevný, že by se od něj mohl se svým ANO učit i Andrej Babiš, se kterým se navzájem tak rádi kritizují. Pětiprocentní volební masakr a výměna šéfa teď ale v TOP 09 spustily i kádrovou obměnu. A taky její proměnu v politicky korektní partičku s nádechem mladického soudružství a hipsterství.

Stranu mění k obrazu svému Jiří Pospíšil. Až dílo dokoná, už to nejspíš nebude TOP 09. Ta vždycky připomínala obraz Andyho Warhola: chytlavý obal a za ním trochu prázdno. Obalem byl Karel Schwarzenberg, jenž trousil moudro, zatímco Kalousek trousil vtipy (a občas si role na okamžik vyměnili). Nějakou dobu tahle kamufláž dobře fungovala; spousta hlavně mladých lidí naštěstí pro TOP 09 nikdy neviděla její program, zato ale zašli na pivo s knížetem a domů se vrátili coby nadšení voliči. Možná i proto, že mu moc nerozuměli.

Pak ale pohádka skončila. TOP 09 se málem nedostala do Sněmovny a poslední průzkumy volebních preferencí ji spolehlivě drží pod kritickou pětiprocentní hranicí. Kdysi populární Pospíšil sice dávno nevede žebříčky politické popularity, určitě je ale suverénně nejméně viditelný šéf parlamentní strany. Aspoň něco. Navíc začíná být viditelná jeho práce – díky jeho managementu začínají končit matadoři strany.

A to nejvíc v Praze, bez níž se TOP 09 klidně může odhlásit z registrace ministerstva vnitra, protože jinde de facto neexistuje. Jak nedávno informovaly Lidové noviny, končí i Jiří Nouza, bývalý pražský radní TOP 09 pro dopravu. Ten si při každém náznaku pádu současné pražské koalice – tedy zhruba obden - dlouho brousil zuby na primátorský řetěz, teď ale končí sám. A nejen on.

Nejspíš skončí i pražský zastupitel a místostarosta Prahy 9 Marek Doležal. „V předsednictvu pražské TOP 09 chybí lídři, kteří ve volbách dosahovali dobrých výsledků. Nejsou takzvaně v kurzu. Politika je řemeslo, nelze vzít člověka z ulice a říci mu, ať jde zítra dělat náměstka pro dopravu,“ řekl LN. A aby odešel se vším všudy, zvažuje prý na podzim kandidaturu za… Babišovo ANO! Starostka Prahy 3 Vladislava Hujová to považuje za „ošklivé“, ostatně od práce pro obyvatele Prahy 1 hodlá Pospíšil osvobodit i jejího starostu Oldřicha Lomeckého. I konzervativní cesty bývají nevyzpytatelné.

Výměna kádrů samozřejmě k politice patří stejně jako tvář Vojtěcha Filipa ke komunistům. Pod Pospíšilem se ale nemění jen kádry, ale i image strany. Europoslanec se poslední dobou věnoval spíš dobru a lidským právům kdesi v Asii, což se v Bruselu přihodí většině lidí. Teď začíná až moc soudružského dobra unikat i z TOP 09. A to i díky spojení TOP 09 se STAN kvůli pražským volbám, jemuž nelze říct jinak než akt zoufalství. Navíc obnova vzájemné spolupráce visí ve vzduchu i celostátně.

To samozřejmě není v případě TOP 09 nic nového, není ale spolupráce jako spolupráce. Kalousek STAN jen zneužil v krajích, kde o TOP 09 nikdy neslyšeli, protože tam mluví hůř česky. A pusu téhle nebezpečné partě zavřel tím, že nechal do televize chodit jejího střídavého a ambiciózního šéfa Petra Gazdíka. V Praze, ve své volební baště, ale TOP 09 chodila do voleb sebevědomě jako TOP 09 a STAN nechávala spíš Suché Lozi.

Teď ale musela nějakou dobu dokonce předstírat, že neví, jestli bude pražským volebním lídrem dvojkoalice TOP 09 a STAN její šéf Pospíšil nebo Hana Marvanová, z politického hřbitova vytažená jednička STAN. I když je pražským lídrem nakonec Pospíšil, o situaci TOP 09 nepotřebujete vědět víc. Nebo snad jen jednu věc: úspěšné pražské politiky může na letošní kandidátce konzervativní strany vystřídat seriálový chlapecký herec a zpěvák Adam Mišík, jemuž by do letošního května v Americe kvůli věku neprodali ani pivo.

I Kalouskovi trvalo trochu déle, než pochopil, že i TOP 09 musí zareagovat na volební debakl a že nejspíš vypršel i jeho čas (netýká se sněmovních vtipů). Přinejmenším v jednom měl ale jasno hned: své vlastní straně skromně doporučil, aby si šéfem nevolila Pospíšila. Ne náhodou: Machiavelliho s nevinným obličejem dobře zná už z vládní koalice s ODS, kde tehdy oba ministrovali. Takže ví, že Pospíšil určitě není generál na resuscitaci polomrtvé armády. To spíš na resuscitaci vlastní vysoké politické funkce.