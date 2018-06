Pospíšil pro INFO.CZ: Volby rozhodnou, zda bude Praha dál chátrat

TOP 09, která jde do boje o pražský magistrát společně se STAN a dalšími formacemi, postavila do čela kandidátky europoslance a svého předsedu Jiřího Pospíšila. Chce tím ukázat význam nadcházejících komunálních voleb pro metropoli. „Tyto volby rozhodnou o tom, zda bude Praha dále upadat a stávat se regionálním městem, nebo zde po volbách vznikne rada, která bude schopna město řídit, provádět důležité změny a vracet ho mezi světové metropole,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Pospíšil.

Jste europoslancem, předsedou TOP 09 a nyní i kandidátem na pražského primátora. Není toho trochu moc?

V případě, že bych v Praze uspěl, tak bych samozřejmě nevykonával funkci europoslance. Plně bych se věnoval pouze pražskému angažmá. To, že jsem předsedou strany, pouze dokazuje, že TOP 09 považuje pražské komunální volby za mimořádně důležité.

V čem jejich váhu vidíte?

Za prvé jsou pro TOP 09 pražské volby důležité z toho důvodu, že máme svou baštu zde v metropoli. Chceme obhájit svou pozici a udělat dobrý výsledek. Za druhé jsou pro nás tyto volby velkou výzvou, protože nejde o to, že se jen obmění část garnitury a město pojede dál. Tyto volby rozhodnou o tom, zda bude Praha dále upadat a stávat se regionálním městem, nebo zde po volbách vznikne rada, která bude schopna město řídit, provádět důležité změny a vracet ho mezi světové metropole. Je objektivním faktem, že Praha v tuto chvíli upadá. A my vnímáme jako výzvu nabídnout občanům alternativu.

Nečekejte od nás žádná expresivní hesla ve stylu bolševická vládo. Chceme nabízet věcná řešení. Lidé se budou rozhodovat podle programu, ale i osob, které ho zaštiťují. Papír snese vše, ale jde o kredibilitu osob.

Kandidujete společně se STAN a lidovci. Snahy o podobné koalice už tu byly i před parlamentními volbami a nakonec spolupráce zkrachovala.

Žádné rozpory v tuto chvíli nejsou. Moje několikatýdenní zkušenost mi potvrzuje, že to bylo správné rozhodnutí. Věřím, že voliči ocení, když jsou strany schopné se domluvit a nabídnout společný program a odborníky.

Česká politika obecně není tak výkonná právě proto, že je tu vysoká míra rozhádanosti. To je alespoň moje zkušenost sledování politiky z Bruselu.

Pražská volební koalice Krajský sněm TOP 09 v úterý schválil, že volební koalice TOP 09 a STAN přibere na svoji kandidátku do podzimních komunálních voleb v Praze kandidáty KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla. Čtvrté místo na kandidátce získá za lidovce současný pražský radní Jan Wolf. Lídrem bude předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Nebude vám kampaň komplikovat fakt, že TOP 09 je v současnosti na pražském magistrátu v opozici, zatímco STAN nebo lidovci v koalici?

Toto je komunální politika, ne velká parlamentní politika. Tady není vláda a opozice. Zastupitelstvo se pomalu chýlí ke konci. Nevidím v tom problém. Když se podíváte na fungování pražské koalice, tak jedním z jeho rysů byla velká rozhádanost a neschopnost řešit problémy. Vládl víceméně chaos.

STAN a do určité míry i KDU-ČSL byly určitou opozicí v koalici. Také mnoho věcí návrhů STAN na radě neprocházelo. Navíc volební lídryně za STAN Hana Marvanová přichází z venku.

Předpokládám, že na kandidátce ale zůstanou někteří lidé, kteří jsou dnes zastupiteli za TOP 09 nebo STAN.

Za TOP 09 určitě, finální podobu společné kandidátní listiny budeme mít v horizontu dní.

Nemůže mezi nimi zůstat určitá animozita?

Já stále říkám, že osobní spory nemají mít v politice místo. Má jít o věcná řešení. Jsem přesvědčený, že spolupráce bude fungovat.

Koho vnímáte jako největšího soupeře? Zmínil jste hnutí ANO.

Hnutí ANO je zodpovědné za stav Prahy, za fungování radnice. Symbolem je Adriana Krnáčová, ale mohou za to i další lidé. Vůči nim se budeme vymezovat. Naše kampaň nebude agresivní, ale budeme říkat, že na problémy, které ANO nebylo schopno vyřešit, nabízíme takové a takové řešení.

Jaké voliče chcete oslovit?

Jde o komunální volby. Budeme tedy cílit na lidi, kteří jsou nespokojeni s tím, jak dnes funguje pražský magistrát. Půjde o lidi, kteří nevolí pouze ideologicky, tedy stylem: jsem voličem ANO, takže hnutí půjdu volit i v komunálních volbách. Budeme cílit na lidi, které osloví náš program. Není to dáno věkem, vzděláním nebo bohatstvím.

S čím jste v Praze nespokojen vy?

Dnes je nejviditelnější problémem zanedbání rozvoje celého města. V Praze se prostě nestaví. To je pro nás důležitá věc. Když jsme se bavili se STAN, tak jsme jim říkali, že program musíme postavit na principu stavět, stavět, stavět. Přes to vlak nejede.

Rozpracováváme otázku bytové politiky. To, že se v Praze staví tisíc až dva tisíce bytů ročně, je málo. Mělo by to být pět až deset tisíc, aby se udržel bytový fond. Kdyby si příští rada vzala toto jako klíčové téma, tak je to dost práce na celé její období. Otázka brownfieldů, délka stavebního řízení – to jsou věci, které bychom rádi řešili.

V případě úspěchu připravíme novelu stavebního zákona. Současná úprava je principiálně velmi zastaralá. Podáváte žádost na stavební úřad, musíte si sám oběhnout mnoho dalších dotčených úřadů, až když shromáždíte všechna razítka, tak úřad milostivě rozhodne. Není přitom fakticky vázán žádnou časovou lhůtou, nehrozí mu žádné sankce.

Chceme navrhnout to, co mají některé státy v EU: pokud dotčený orgán nerozhodne ve lhůtě, tak se bude mít za to, že se vyjádřil ve prospěch občana. Pokud se toto podaří prosadit, tak půjde o revoluční změnu, která výrazně zkrátí celé martyrium. Také bychom rádi, aby povolení řešil sám stavební úřad. V zahraničí podáte žádost a úřad sám komunikuje s dotčenými orgány. Ve většině zemí EU komunikace navíc probíhá elektronicky.

Chceme podporovat všechny tři typy stavění: přes soukromé investory, bytovými družstvy i městem samotným.

Dalším velkým tématem je doprava. Co je pro vás prioritou v této oblasti?

Doprava je bod číslo jedna celého našeho programu. Hovoříme v něm například o pražském okruhu. Zde budeme hledat nejprůchodnější varianty. Volební koalice TOP 09 a STAN rozhodně nebude blokovat dostavbu okruhu. Budeme propagovat tu nejrychlejší variantu.

Je pro nás také důležité řešit otázku metra. Projekt leží na stole. Myslím, že cesta spolupráce se soukromým investorem, je správná. Pouze mám velké pochyby na základě informací, které se ke mně dostávají, ke konkrétnostem v daných smlouvách. Budeme chtít výrazně prověřit smluvní podmínky a důkladně ošetřit zájmy města.

Nemůžete být tento projekt dědictvím ve stylu opencard?

Nechci tady spekulovat o trestněprávní zodpovědnosti. To si jako právník nemohu dovolit. Ale velmi bych nedoporučoval zastupitelům TOP 09, aby nyní pro smlouvy hlasovali. Celé to na mě působí dojmem velkého chaosu a nepřipravenosti. Mnohaletá investice v takovéto výši se opravdu nemá schvalovat v situaci politického rozkladu na magistrátu několik týdnů před volbami. S rozhodnutím by se mělo počkat na další radu.

Která ze silničních staveb je podle vás klíčová?

To se nedá takto jmenovat. V programu máme zmíněné oba okruhy - vnější i vnitřní. Klíčovým investorem je tu stát. My mluvíme o určitém pověřenci ze strany města, který by měl na starosti koordinaci. Je potřeba, aby Praha byla v této věci mnohem aktivnější. Zaznamenal jsem i z úst některých starostů městských částí, že s nimi nikdo nejednal, že projekt stojí. Můžeme být aktivním partnerem. Důležité jsou pro nás i mosty a tak dále.

A co se týče „měkké nástavby“? Co byste do Prahy rád přinesl?

Otázka kultury v Praze je dnes velmi tristní. Byl bych velmi rád, kdybychom se opět stali místem, kam lidé i z blízkého zahraničí přijedou za výstavou, na hudební vystoupení. Dnes to tak není. Na současné umění nyní jedete do Berlína, na moderní umění do Vídně. Praha těžko ovlivní chod Národní galerie, ale i fungování Galerie hl. města Prahy je tristní. Mrzí mě, že je sice Praha metropolí cestovního ruchu, ale turisté stále jezdí spíše za zábavou než kulturou a na relativně krátkou dobu.

Jak bude vaše předvolební kampaň konkrétně vypadat?

V této chvíli pracujeme na první fázi, kdy na sebe chceme upozornit. Outdoorovou kampaň jsme již rozjeli. Naším cílem je informovat, kdo kandiduje. Opravdu je to celé o dvou faktorech: programu a osobnostech, které ho garantují. Vyjdeme také do ulic. Budeme se potkávat s lidmi a mluvit s nimi. Během podzimu začne druhá fáze, která bude vypadat trochu jinak.

Máte z interních průzkumů představu, jak si stojíte? Kolik procent chcete získat?

Interní průzkumy nemáme, to je podle mě vyhazování peněz. Já se nyní koncentruji na kampaň. Myslím, že je tu šance, že můžeme dostat kolem dvaceti procent. Důležité potom bude, jak se sestaví rada. My bychom šli případně do koalice s lidmi, kteří budou tvrdě pracovat, budou za sebou chtít zanechat nějaké dílo a budou mít podobný program.

Umíte si představit i koalici s ANO? Na celostátní úrovni se proti hnutí jako strana výrazně vymezujete.

Považuji to za méně pravděpodobné. Určitě nevstoupíme do koalice s komunisty a SPD. Jinak bude důležité, jaké osobnosti strany nabídnou.