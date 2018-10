Volby 2018

Lídr pražských Pirátů Zdeněk Hřib připomíná, že jejo strana obdržela ze všech tří subjektů, které momentálně vyjednávají koalici, nejvíce hlasů. Podle jeho názoru z toho plyne, že mají nárok na post primátora. Zároveň nepřipouští, že by Piráti z tohoto požadavku slevili. „Nepřijde nám důstojné to za něco obchodovat,“ vysvětluje Hřib v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle jeho slov se chýlí ke konci debata o programovém prohlášení, personální věci přijdou na řadu hned příští týden.

Budete primátorem Prahy?



To nezáleží na mně.



A na kom tedy?



Bude záležet, jak se dohodneme s našimi koaličními partnery.



A jak se jednání v tomto ohledu vyvíjí?



Minulý týden jsme dali na stůl konkrétní nabídku, chtěli jsme tak odblokovat jednání, která do té chvíle de facto nezačala. Nyní se ale věnujeme především programové dohodě. Scházejí se naše expertní týmy. Finální dohoda na programu by mohla být do konce tohoto týdne snad hotová. Možná se ještě budeme muset k nějakým drobnostem vrátit po víkendu.

Ta nabídka počítala s tím, že byste měli primátora a dva radní…



Ano, ale byl to balík několika věcí. Chtěli jsme trojstranné schůzky, formulovali jsme naše programové priority, tedy otevřenou a transparentní radnici, digitální služby pro občany a řešení krize bydlení. Zároveň jsme nominovali svoje experty do jednotlivých týmů a navrhli zastoupení jednotlivých stran v Radě města. A máte pravdu, navrhli jsme, že budeme mít primátora a dva radní, další strany pak po čtyřech radních včetně náměstků.



A jak na tento konkrétní personální návrh reagovali. Máte dojem, že ho akceptují?



Popravdě o tom nyní vůbec nemluvíme. Naše nabídka v tomto ohledu stále leží na stole, zatím jsme ale nedostali zpětnou vazbu v tom smyslu, že to naši partneři akceptují. Teď vedeme debatu o programu, počítám, že o personáliích začneme mluvit někdy v polovině příštího týdne.



V zákulisí se spekuluje na téma tzv. rotujícího primátora…



Spekulací je spousta, toto nám ale nepřijde jako rozumný nápad. Podle nás by tam měla být nějaká kontinuita.

A umíte si tedy představit, že byste byli ochotni ustoupit v tom smyslu, že byste post primátora nepožadovali?



Nepřijde nám, že jde o věc, která by se dala zobchodovat. Pirátská strana reálně obdržela ze všech tří subjektů, které domlouvají koalici, nejvíce hlasů. Z našeho pohledu z toho vyplývá, že z vůle voličů primátora mají mít Piráti. Nepřijde nám důstojné to za něco obchodovat.



Jinými slovy bud buď primátor za Piráty, anebo nebude koalice…



Je to tak, že my očekáváme, že v tomto formátu budou mít primátora Piráti.



Co když přijdou ODS a ANO za Jiřím Pospíšilem s nabídkou, že bude primátor, pokud vznikne menšinová koalice Spojených sil s ODS a tichou podporou ANO?



Na tuto variantu se musíte zeptat pana Pospíšila.



Přesto, jak na vás Spojené síly pro Prahu při jednání působí? Ptám se proto, že jsme už mnohokrát čelili tomu, jak se předvolební koalice po čase fungování začaly tříštit.



Tak ono je to ale tak, že ani u jednotlivých stran neexistuje záruka nějaké stability. Ta tkví podle mého soudu v tom, že si na začátku jasně řekneme, co chceme za ty čtyři roky udělat. Musí o tom být všichni jednoznačně srozuměni a musí se to promítnout do koaliční dohody. To je, aspoň myslím, něco, co se tady v minulém volebním období nestalo.

Kde, pokud vůbec, byly při vyjednávání programu nové koalice největší třenice?

Třenice, bych řekl, žádné nebyly. Ta jednání jsou velice konstruktivní. Všichni si velmi uvědomují, že potřebujeme jednotnou a sdílenou vizi rozvoje Prahy. Rozporů bylo minimum, většinou šlo o formulační záležitosti. Dořešit musíme ještě například dopravu a návrh Spojených sil týkající se ručení města za hypotéky.



Tak pojďme k dopravě. Řada pozorovatelů se obává, že bude Praha v tomto ohledu i nadále stagnovat…



Nemyslím si, že to dopadne tak, že budeme málo investovat do dopravy. Naopak, pracujeme s tím, že konkrétně definujeme stavby, které chceme realizovat. Anebo budou v tomto volebním období zahájeny. Zcela určitě je shoda na tom, že musíme dopravu řešit ve všech dimenzích, tedy nejen autodopravu, ale také městskou hromadnou dopravu, anebo cyklostezky.



Pokud jde například o velký vnější okruh, problém je, že ho nestaví město, ale ŘSD. Navíc vede místy katastrem Středočeského kraje. A jako velký nedostatek vnímám to, že v této věci nedokázalo dosluhující vedení města udělat větší pokroky. Přitom hnutí ANO mělo primátorku, středočeskou hetmanku i ministra dopravy. A město nyní může a bude ŘSD poskytovat maximální součinnost. Město tam má ale minimální pravomoci, můžeme tak leda urgovat ŘSD, aby stavěla rychleji.

Co bydlení?



Jasným cílem je navýšit nabídku bydlení. To znamená vyřešit brownfieldy a zrychlit stavební povolení. Z naší strany především skrze digitalizaci. Podporovat chceme také družstevní bydlení, město by si mělo sáhnout také na peníze, které stát vyčleňuje na sociální bydlení. Řešit je také potřeba Airbnb, není to ale záležitost města, musí se to řešit ve sněmovně. Zkrátka a dobře, musí jít o mix opatření, která budou postupně krizi bydlení řešit.



A pokud jde o vaše klíčové téma, tedy transparentnost?



Do programu jsme prosadili, že město bude informace zveřejňovat, a nikoli tajit. Bude zveřejňovat faktury, skoncuje s trafikami v městských firmách. Praha se také připojí k iniciativě Otevřená města a bude sdílet software, který umožňuje vhled zvenčí.



Ještě mě napadá, chystáte také nějaké audity, které prověří, jak město hospodařilo v minulosti?



Je tam záměr provézt audit hospodaření. A nemyslím si, že na tom je rozpor. Chceme také provést revizi nájemních smluv na nebytové prostory města, aby Praha nepřicházela o peníze z nevýhodných nájmů.