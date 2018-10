Volby 2018

Je to hezký český paradox: pražská média kdysi stvořila Tomia Okumuru, když mu novináři volali kvůli každé blbosti. Okamura díky tomu záhy vyhrál internetové prezidentské volby a usedl v Senátu i ve Sněmovně. Vzdělanější a kosmopolitní Praha ale jeho uřvanému teroru strachu politicky zatím vzdorovala, psi a prasata zatím u mešit venčí jen Okamura. V letošních volbách by ale mohla padnout i metropole.

Ta už vlastně nominálně i padla. V loňských sněmovních volbách v Praze volilo SPD 5,8 procenta voličů, takže Okamuru a jeho bandu pustili do Sněmovny i Pražané. Současně nás ale Praha před SPD i ušetřila, když jí výrazně srazila celkový volební výsledek a tím i možný děsivý triumf. Celkem totiž Okamura v loňských volbách utrhl 10,6 procenta, třeba v Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji mu dalo hlas 12 až 13 procent voličů. Evidentně je nejen na Moravě něco zle otráveného ve vzduchu.

Bez zásahu Prahy by tak Okamura ve volbách atakoval druhé místo hned za ANO a sebral důvod k oslavě ODS. Vlastně se jen opakovala historie z voleb 2013, kdy Okamura prolezl do Sněmovny s téměř 7 procenty hlasů. Jen to ještě provedl s bandou jménem Úsvit, nad nímž záhy nechal zajít slunce a pohřbil ho v černé díře nenávisti, trestních oznámení a podezřelých mnohamilionových faktur. I tehdy zasáhla Praha, když tady Okamuru volilo jen 3,19 procenta voličů. Znovu tedy zhruba polovina z celkového výsledku.

Možná nám v Praze chybí mešity, abychom měli kde venčit psy a prasata a mohli tak naplnit Okamurovo přání, nebo co. Letos ale vážně hrozí, že Okamura v Praze překročí pětiprocentní hranici i v komunálních volbách, přestože ho tady v těch posledních v roce 2014 bralo vážně jediné procento voličů. Bylo by to poprvé, kdy by ztratila příčetnost i metropole. Na magistrát sice Pražané ze zoufalství občas pustí i Piráty, jenže Okamura je úplně jiná liga. Něco jako „rakeťák Kim“, jen bez raket. „Moravák z Tokia“ vlastně jen kopíruje někdejší volební výsledky náckovské party dr. Sládka, ten ale nikdy Prahu jako město nedobyl.

Ironie navíc je, že Okamurovi v Praze hrozí úspěch s nejhorší partou i volebním lídrem v jeho krátké politické historii. Jestli byl Úsvit strašidelný a otvíral lidem horší čakry, pak Hynek Beran a spol. je hotové hororové sci-fi. Pražskému volebnímu lídrovi SPD hraje v tváři apokalypsa, a když se podíváte do pražských volebních „novin“ SPD, připadáte si mentálně jak mezi sympaťáky z Formanova Přeletu nad kukaččím hnízdem. Je to čiré bláznovství, co totálně trumfovalo nad rozumem.

Praha je prostě plná islámských teroristů, v ulicích se vraždí a i pejsci volí SPD. A velký Okamura to celé vyčistí. Jeho úspěch v Praze by byl ale hodně špatnou zprávou i pro celé Česko, protože metropole často předznamenává politické trendy. V roce 2010 naznačila pád ODS, zatímco v roce 2014 poslala varování TOP 09. Ve stejném roce tady naopak vítězství ANO předznamenalo jeho vítězství i ve sněmovních volbách 2017 a následnou politickou hegemonii.

Pustit Okamuru do Prahy ovšem neznamená jen veřejné hlídky pejskařů a „zabrušovače“ SPD na magistrátu. Znamená to i návrat kmotra Tomáš Hrdličky a spol., jenž teď rád veřejně říká, že i Okamurovi pomáhá. Prostě si zase nemůže pomoci: jedna moudrá rada tady, druhá tam. Dává noty, jak se říká v Praze. A to Okamura začínal jako bojovník proti kmotrům, než objevil kouzlo Alláha!