Volby 2018

Přestože se mnoho komentátorů před volbami sázelo, že ODS a ANO mají v Praze domluvenou povolební koalici, po volbách se ukazuje, že opak je pravdou. Předseda TOP 09 a lídr sdružení Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil už jednal se spolkem Praha sobě a se zástupci Pirátské strany. Rodí se tak koalice, která hlavní město může na další čtyři roky uvrhnout do hibernace.

Všechny strany spojuje boj proti korupci a transparentní hospodaření. To je úsměvné zvláště při představě, když byl lídr Praha sobě Jan Čižinský poslední čtyři roky součástí magistrátní koalice a TOP 09 se v minulosti taky mohla pochlubit „šíbry“ první kategorie. Pro Prahu je to ale špatná zpráva z jiného důvodu. Boj proti korupci je v Česku symbolem pro naprosté zamrznutí jakéhokoliv vývoje. Politici se za něj schovávají, aby nemuseli rozhodovat. A za pokrok skutečně nepovažuji kreslení cyklostezek na obyčejnou silnici tak, jak se to děje na Praze 7.

Čižinský v této koalici ovšem může hrát ještě poměrně důstojnou roli. Na rozdíl od zbytku už něco dokázal a jeho výsledek je obdivuhodný. Nicméně účast Pirátské strany je o dost horší zpráva pro celou metropoli. Jejich program se skládá z výkřiků „zveřejňovat smlouvy je normální“, „s čistým štítem“ a „digitální metropole“. Dá se tak poměrně snadno odhadnout, jak by taková koalice fungovala.

Uvědomělí aktivisté začnou v archivech magistrátu pátrat po zločinech minulosti, čímž stráví prvních pár měsíců práce. Pak začnou tendrovat nové IT služby, což skončí totálním krachem, ostatně jako vždycky. Nebudou chybět ani přestřelky v koalici, která nemusí vydržet dlouho. Pokud jste členem TOP 09, tak můžete najít s Piráty jen těžko společnou řeč. A to se časem projeví.

Zapomeňte na dostavbu okruhu, zapomeňte na jakoukoliv stavbu, která dává smysl a jíž Praha nutně potřebuje. Zapomeňte na zlevňování bytů. Dá se čekat, že nová koalice výstavbu bytů, jejíž zamrznutí je primárním důvodem pro růst cen, ještě více zbrzdí. Pokud to tedy jde. Metropole se promění v eldorádo amerických firem typu Uber, Airbnb a dalších, které nebudou chtít Piráti regulovat, protože představují novou báječnou ekonomiku, která se regulovat nemusí.

Bude zajímavé sledovat, jak na spojení s Piráty či Prahou sobě bude reagovat třeba Miroslav Kalousek. Výsledek TOP 09 v Praze špatný není, ale na celostátní úrovni je katastrofální a Jiří Pospíšil je předseda. Koalice s Piráty bude znamenat definitivní ztrátu konzervativního jádra a tím pádem i konec strany. Všechno výše řečené představuje zisky pro ODS. Té pomohlo, že uplynulé čtyři roky byla v opozici. Nyní sice vyhrála, ale nemá důvod se hnát na magistrát. Dřív nebo později jí Praha spadne do klína.