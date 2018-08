Volby 2018

Pražský magistrát zaslal deseti politickým subjektům výzvu k odstranění vad z kandidátních listin pro obecní volby. Ve volbách do zastupitelstva hlavního města musí chyby napravit osm politických uskupení, ve volbách do zastupitelstva městských částí byly chyby u dvou subjektů. Zástupci většiny kandidujících stran chyby napravili. Vady musely být odstraněny do dnešních 16:00. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na magistrátu přihlašují kandidátky subjekty, které chtějí kandidovat do pražského zastupitelstva, a uskupení usilující o mandáty v zastupitelstvech některých menších městských částí. Komunální volby se uskuteční v pátek a sobotu 5. a 6. října spolu s volbami do jedné třetiny Senátu.

"Ve většině případů šlo například o chybějící údaje o kandidátech nebo chyběla prohlášení kandidátů. Jeden subjekt nám dodal chybné údaje o dvou kandidátech, které již neopravil, proto se kandidáti budou muset vzdát kandidatury nebo budou vyškrtnuti. Nejedná se však o kandidáty na prvních patnácti místech kandidátní listiny. Další subjekt podal dvě kandidátní listiny a údaje máme pouze k jedné, se kterou budeme dále pracovat," uvedl Hofman.

Lhůta pro podávání přihlášek skončila 31. července. K volbám do pražského zastupitelstva bylo na magistrát podáno 30 kandidátních listin, přičemž sdružení Praha Sobě podalo dvě kandidátky se stejnými jmény. Druhá kandidátka byla podána jako kandidátka politické strany Podporujeme občanskou kandidátku Praha Sobě pro případ, že by úřad neuznal dostatečný počet podpisů pod peticí ke kandidatuře sdružení. Nakonec úřad podpisy uznal, druhá kandidátka proto podle dřívějšího vyjádření uskupení odstoupí. Pokud ostatní uskupení chyby odstraní a úřad je všechny zaregistruje, v Praze by se o hlasy voličů mělo na podzim ucházet 29 uskupení.

"Do 18. srpna, respektive do pátku 17., máme čas pro vydání rozhodnutí o registraci. V ideálním případě bychom koncem příštího týdne vylosovali pořadí subjektů ve volbách. Jedinou zákonnou překážkou by mohlo být podaní návrhu k soudu, kde bychom museli čekat do jeho rozhodnutí," dodal Hofman.

Do zastupitelstva hlavního města před čtyřmi lety kandidovalo rekordní množství politických stran, hnutí a koalic. Celkem bylo tehdy podáno 31 kandidátních listin. Volby v Praze vyhrálo hnutí ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech dostaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.