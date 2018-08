Volby 2018

Komunálním volbám bude dominovat hnutí ANO. Velké šance na úspěch budou mít dále ODS, Piráti, ale i SPD. Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP v šesti největších městech ČR, nadcházející komunální volby mohou být opět v režii hnutí ANO. To by aktuálně vyhrálo hypotetické komunální volby v Brně, Plzni, Liberci, Ostravě a Ústí nad Labem. Pouze v Praze by aktuálně hnutí ANO skončilo až třetí za prvními Piráty a druhou ODS.

Piráti, kteří by v červnu opanovali pražský magistrát, mají ostatně velmi dobré šance na úspěch i v dalších pěti největších městech ČR, kdy v Plzni a Brně mají šanci aktuálně na třetí největší volební zisk.

Rovněž ODS nabírá dech a získává zpět důvěru svých voličů, a to i na úkor hnutí ANO. Aktuálně by ODS získala druhé místo vedle Prahy i v Brně a Plzni.

Ovšem nemalé šance na volební úspěch má i SPD, která by mohla navázat na svůj volební úspěch ve sněmovních volbách. SPD by získala druhý největší volební zisk v Ostravě a Ústí nad Labem.

TOP 09 by uspěla např. v Ostravě, kde by s přispěním ODS a Soukromníků mohla získat i třetí největší volební zisk a v Praze by aktuálně dosáhla s podporou hnutí STAN na čtvrtou příčku. Pátý největší volební zisk by pak TOP 09 získala v Plzni. Tím by však výčet volebního úspěchu TOP 09 v šesti největších městech ČR v podstatě skončil.

Hnutí STAN, které nevystupuje na kandidátkách pouze se svojí značkou STAN, ale kandiduje i pod jinými spolupracujícími hnutími a politickými uskupeními, by mohla uspět např. v Liberci, kde právě vystupuje pod značkou Starostů pro Liberecký kraj.

Pokud by výsledky hypotetických komunálních voleb v šesti největších městech ČR měly být odrazem výsledků ve všech městech a obcích ČR, pak by pro sociální demokraty mohly nastávající komunální volby dopadnout debaklem stejně jako pro KDU-ČSL.

Jakkoli však aktuální průzkum komunálních voleb v šesti největších městech ČR poukazuje na možný volební úspěch hnutí ANO, ale i ODS, Pirátů či SPD, je nutné říci, že finální volební kandidátky budou známy až v průběhu srpna, a do říjnových voleb je ještě dlouhá doba. Do volebních nálad mohou poměrně zásadně zasáhnout další politické události a celkové dění na domácí politické scéně. Rovněž i volební kampaně a případné mediální kauzy mohou hrát ve voličských náladách zásadní roli.

Aktuální průzkum voličských nálad pro komunální volby je tedy pouze orientační a platný aktuálnímu politickému dění.

V každém případě lze z provedeného průzkumu říci, že se vrací voliči zpět k ODS, ale posilují i voliči Pirátů, a to na úkor hnutí ANO. Posilující SPD pak získává své voliče i z řad KSČM a ČSSD. Zda se však jedná o trend, či se jde pouze o momentální anomálii, ukáže až další monitorování voličských nálad.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP pro TV NOVA byl proveden ve dnech 1. - 10. června 2018 na obyvatelích šesti největších měst ČR ve věku 18+ let. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel jednotlivých regionů dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-3,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.