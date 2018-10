Volby 2018

Mladí lidé a jejich míjení se s politikou je téma, které řeší nejen česká společnost. Tomáš Valenta v analýze The Student Times (TST) výsledků minulých komunálních voleb zjistil, že obyvatelstvo mladší 30 let je v zastupitelstvech výrazně podreprezentováno. Výzkum OECD (2016) ukázal, že se volební účast prvovoličů vzhledem ke zbytku populace pohybuje v Česku na evropském průměru, a to 80 procent. Zároveň jsme ale státem s nejnižším zájmem mladých lidí o politiku – vůbec se o ni nezajímá 57 procent lidí ve věku mezi 15 až 29 lety. V reportáži jsme se vydali zkoumat, kdo jsou ti mladí, kteří se do komunální politiky pustili.

První, za kým jsme se vydali, byl Tomáš Kocourek, třiadvacetiletý lídr kandidátky ČSSD v Brušperku. Na smluvené místo přichází o patnáct minut později, zapovídal se s potenciální voličkou při rozdávání letáků. Většinou prý na jeho kontaktní kampaň reagují důchodkyně a ženy na mateřské. Při rozhovoru Tomáš zmiňuje, že se ve svém směřování snaží být vždycky umírněný, protože radikálnost nikdy nevede k ničemu dobrému. Tuto poznámku zmíní zejména na adresu aktivistů, kteří dle něj mnohdy vnímají vyspělost naší společnosti a její výhody jako samozřejmost.

Tomáše Kocourka bychom asi nepopsali jako stereotypního mileniála západního střihu. Stojí nohama na zemi, studuje historii a je skeptický k moderním tématům jako práva zvířat nebo feminismus. Se sociálními sítěmi to nepřehání – a to ani kvůli politickým účelům. Ale pokud by se dostal do zastupitelstva, rád by své facebooké hříchy napravil a založil pár stránek, třeba pro místní ČSSD, kde by zveřejňoval kroky radnice.

Během svého pronikání do politiky Tomáš také vstoupil do Mladých sociální demokratů. „Začalo to tak, že když jsem v Brušperku ve dvaceti přišel do ČSSD, tak mi řekli, že existuje i nějaké MSD a jestli tam nechci vstoupit taky. Abych se zaběhnul. Našel jsem tam skvělou partu a jsem za to moc rád. Myslím, že mě to celkem uvedlo do politického světa.“