Volby 2018

Rozlosování čísel pro kandidátní listiny do podzimních voleb zdržují žaloby. Pražský magistrát, který je registračním úřadem pro volby do zastupitelstva hlavního města a několik menších městských částí, zatím nemohl vylosovat čísla pro volby do pražského zastupitelstva a v Lipencích. ČTK to sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu.