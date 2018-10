Volby 2018

Jedním z hlavních témat pražské kampaně do komunálních voleb je bydlení. Politici se předhánějí ve slibech, kolik postaví bytů a za jak dlouho. Co slibují Spojené síly pro Prahu a lídr za STAN Hana Marvanová ?

Věčné je také téma korupce. Opravdu je to pořád problém a dá se s korupcí skutečně účinně bojovat?

S korupcí se nejen dá, ale i musí bojovat. Nejenže v důsledku korupce mizí velké finanční prostředky, které pak Praze chybí na výstavbu infrastruktury, bytů či financování škol, ale podlamuje to víru ve férové prostředí. Nejlepším opatřením proti korupci je naprostá transparentnost. Proto chceme zřídit pražský registr smluv města i městských firem.Všechny informace musí být dostupné jak zastupitelům, tak i všem občanům. Praha musí být skutečně otevřeným městem.

Co si má běžný člověk představit pod pojmem antikorupční ombudsman. Zní to spíše jako další byrokratická překážka nejrůznějších projektů a přitom všude slyšíme, že se věci mají pohnout rychle dopředu?

Antikorupční ombudsman by mohl zjednat okamžitě nápravu, kdyby Magistrát či městská firma odmítly poskytnout informace, ač podle zákona o svobodném přístupu k informacím je na ně nárok. Dnes je často řešením pouze žaloba podaná k soudu, což trvá i několik let. Prahu to navíc stojí peníze za právníky. Tento ombudsman by také přijímal podněty, které se týkají podezření na korupci. Důležité je, aby to byla velmi důvěryhodná osobnost.

Proč jste se vůbec rozhodla pro tak viditelný návrat do exponované politiky? Chyběla Vám?

Působím mnoho let jako advokátka a právo má k politice velmi blízko. Řešila jsem v Praze řadu nejrůznějších kauz týkajících se Pražanů, které odhalují špatné fungování města či státu. Proto bych chtěla pomoci tomu, aby Praha fungovala pro své občany mnohem lépe.

Co budete považovat vy osobně za volební úspěch, a co za volební prohru?

Věřím, že Pražané podpoří naši koalici TOP 09 a STAN pod názvem Spojené síly pro Prahu, abychom mohli spolu s dalšími uskupeními sestavit pražskou radu a prosadit změny, které máme v programu. Za úspěch budu považovat, pokud se nám podaří sestavit koalici, která bude představovat v Praze zásadní změnu – bude řídit město profesionálně a vstřícně pro Pražany, město nebude stagnovat, ale bude se rozvíjet, a zároveň dokážeme, že je to možné dělat konečně transparentně a bez korupčních afér. Za prohru bych považovala to, kdyby po volbách v Praze vznikla „byznysová“ koalice, která bude řízena starými či novými „kmotry“ nebo zákulisními hráči. Doufám, že Pražané podpoří skutečnou změnu na radnici, o kterou usilujeme.