Volby 2018

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš není s výsledkem voleb v hlavním městě vůbec spokojený. Důvod neúspěchu vidí v pražské organizaci, do jejíhož čela se loni postavil Jan Říčař. Podle mladého politika přinesl neúspěch v Praze mix faktorů: celostátní politika ANO, působení hnutí na magistrátu i postavení Petra Stuchlíka do čela kandidátky. „Byl jsem rád za to, že přišel. Ale nebyl jsem rád za to, že hned došlo k výměně lídra. Já jsem od začátku říkal, že by bylo dobré, kdyby tam ten člověk byl, ale nemusel by hned být na pozici lídra, protože to zbytečně nabourává demokratické procesy, které jsme v Praze udělali,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Říčař.

Jak vy jako předseda pražské organizace ANO hodnotíte výsledek hnutí v metropoli?

Volby v Praze dopadly tak, jak dopadly. My jsme sice pátí, ale ten rozdíl od prvního jsou dva mandáty. Nebudu říkat, že to není zklamání. Doufali jsme, že to dopadne lépe. Ale voliči vyjádřili svou vůli.

Už jste analyzoval, proč to dopadlo takto? Šéf hnutí Andrej Babiš dal najevo, že není spokojený s výsledkem v Praze.

Já to chápu. Jeho očekávání byla opravdu veliká.

Příčin, proč to tak nedopadlo, může být více. Dle našich názorů a prvotní analýzy jde o mix faktorů. Je to vliv celostátní politiky i působení ANO na magistrátu. Přestože plno věcí se povedlo, tak mnoho věcí se nepodařilo odkomunikovat.

1080p 720p 360p REKLAMA ANO v Praze má zachránit tento mladý politik: „Nejsem svědek Babišův, pro Zemana jsem nehlasoval“ autor: INFO.CZ

V neposlední řadě je to také výměna lídra na pražské kandidátce. Nejde ani tak o osobu pana Stuchlíka, ten je schopný a zkušený manažer a kampaň si skutečně odmakal. Forma a načasování toho celého ale dle mého názoru nebyla šťastná.

My jsme spolu mluvili na jaře poté, co byl pražskou organizací do čela kandidátky zvolen poslanec Patrik Nacher. Bylo pro vás zklamáním, že ho pak Babiš vyměnil?

Já si myslím, že pan Nacher byl konzistentnější zprávou pro voliče ANO. Myslím si, že to je to člověk pravicový, ale se sociálním cítěním. Dlouho působil v pražské politice a lidé ho znali, takže dokázal svou zprávu dobře komunikovat.

Já jsem byl za příchod pana Stuchlíka rád, protože jsem vždy rád, když do politiky přichází šikovní a zkušení lidé odjinud. Právo, které pan předseda má, to znamená zasáhnout do jakékoliv kandidátky, může často pomoct. Takový člověk jako pan Stuchlík by u zaběhlých stran nikdy neměl šanci prokousat stranickými procesy a organizacemi. Trvalo by to strašně dlouho.

Byl jsem tedy rád za to, že přišel. Ale nebyl jsem rád za to, že hned došlo k výměně lídra. Já jsem od začátku říkal, že by bylo dobré, kdyby tam ten člověk byl, ale nemusel by hned být na pozici lídra, protože to zbytečně nabourává demokratické procesy, které jsme v Praze udělali.

Premiér říká, že pražská organizace nevnesla do kampaně žádnou přidanou hodnotu. Je pravda, že jste „nemakali“?

Až budu s panem premiérem tyto věci hodnotit, tak mě bude samozřejmě zajímat, co tím myslel. Za pražskou organizaci mohu říct, že jsme měli zhruba pět set a více kontaktních akcí, že jsme každé ráno byli na metrech a dopravních uzlech, rozdávali noviny a letáky. Zúčastnili jsme se všech centrálních akcí plus jsme organizovali velké akce na úrovni jednotlivých městských organizací.

Paralelně k centrální kampani to byla dle mého názoru největší oblastí kampaň. Myslím, že jsme do toho dali vše, co bylo v našich silách.

S Andrejem Babišem byste se měli osobně potkat příští týden, že?

Přesně tak.

Ve chvíli, kdy jste nastupoval do čela pražské organizace, tak o vás předseda hnutí mluvil jako o někom, kdo zachrání ANO v hlavním městě. Teď po volbách vás vyzývá k rezignaci. Berete to tak, že jste zklamal jeho očekávání? Zvažujete odstoupení?

Nevím, jestli mohou být naděje vkládány do jedné osoby. To musí být týmová souhra. Ve chvíli, kdy se dělají změny mimo pravomoci toho člověka, do kterého jsou vkládány naděje, tak je to velice složité.

Já jsem svůj mandát dal nikoliv k dispozici, ale konzultoval jsem to za prvé se zastupitelským klubem, který dal plnou, jednohlasnou podporu vedení pražské organizace.

Předevčírem na jednání krajského předsednictva, což je náš vnitřní pražský orgán, se stalo to samé. Společně s dalšími kolegy z vedení jsme všem velmi explicitně řekli, že na svých funkcích nelpíme a pokud je někdo, kdo vidí, že ta chyba byla na naší straně, ať se tak vyjádří, a my jsme připraveni udělat kroky, které by vedly ke změně. I krajské předsednictvo jednohlasným usnesením vyslovilo vedení pražské organizace důvěru.