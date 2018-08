Volby 2018

Skoro ve čtvrtině obcí v Libereckém kraji budou voliči na podzim vybírat v komunálních volbách z jediné kandidátky. Nejstaršímu kandidátovi je 94 let, osmnáctiletých je 28. Vyplývá to z údajů uvedených na webu www.volby.cz. Volby do obecních zastupitelstev budou 5. a 6. října.

Ani jednu kandidátku se nepodařilo sestavit v Tatobitech na Semilsku, v dalších 52 z 216 obcí v kraji je jediná. Mezi nimi je i jedno město, a to Vysoké nad Jizerou na Semilsku s 1200 obyvateli. „Vysvětluji si to tím, že asi lidé necítí potřebu změny,“ řekla dnes ČTK starostka Lucie Strnádková, která je jedničkou na kandidátce pro nadcházející volby.

V Liberci a Jablonci nad Nisou půjde do voleb po 12 různých uskupení, v České Lípě 14 a v Semilech osm. Ještě větší výběr budou mít v několika menších obcích, kde jednotliví kandidáti jdou do voleb samostatně. V Karlovicích na Semilsku jich je 19, ve Frýdštejně na Jablonecku 18 a v Líšném 17.

Celkem budou voliči v kraji vybírat z 8135 kandidátů, jejich průměrný věk je zhruba 47 let a ze dvou třetin jde o muže. Nejstarším kandidátem bude čtyřiadevadesátiletý Zdeněk Bečka v Turnově, který je na kandidátní listině KSČM. Ze stran a hnutí mají zdaleka nejvíc kandidátů sdružení nezávislých kandidátů, přes 45 procent.

Nejstarší kandidáty do komunálních voleb mají v kraji komunisté, v průměru je jim skoro 60 let. U kandidátky v Liberci dokonce 65 let. Nejmladší jsou Piráti s průměrným věkem 34 let, v Liberci jsou u Strany soukromníků. Jejím kandidátům je v krajském městě v průměru 33 let.

Na kandidátkách převažují muži, v kraji je ale přesto několik kandidátek s výhradním zastoupením žen. Například na Jablonecku v Dalešicích je Liga žen, v Pulečném je kandidátka nazvaná Dámská 7 a na Liberecku v Dolní Řasnici se jmenuje Klub žen. Z parlamentních stran má na kandidátkách nejmenší zastoupení žen ODS, přibližně 29 procent. Pod jednou třetinou je také ANO a SPD. Na opačné straně jsou kandidátky TOP 09 s 45 procenty žen a Pirátů s 42 procenty.