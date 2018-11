Volby 2018

Oblast dopravy připadne na magistrátu politickému nováčkovi Adamu Scheinherrovi (Praha sobě). Podílet se na ní ale bude i dosluhující starosta Prahy 5 a bývalý náměstek primátora pro oblast infrastruktury Pavel Richter (TOP 09). Konkrétně bude působit jako neuvolněný předseda odboru dopravy. Spolupráce s nováčky se podle svých slov nebojí. I podle něj jsou prioritou pražské mosty. „Já jsem byl v komisi, která vybírala v soutěži Dvorecký most, který je na nejlepší cestě být co nejrychleji postavitelný (most spojující Prahu 4 s Prahou 5 – pozn.red.). Mám do toho tedy poměrně interní vhled. Určitě se budeme snažit, aby stál, co nejdříve to půjde, alespoň tento most,“ říká Richter pro INFO.CZ. Zmiňuje ale i Libeňský most a spojení mezi Prahou 7 a Prahou 8.

Jak se vám bude spolupracovat s vašimi koaličními partnery v oblasti dopravy? Náměstkem pro tuto oblast bude Adam Scheinherr z Prahy sobě.

Mou prioritou je, abychom vytvořili tým, který bude racionálně, odborně a rychle schopen rozhodovat o všem, co se týká dopravy. Mám velmi dobrý pocit z mnohahodinových jednání, která jsme vedli nad programovým prohlášením a které bude zveřejněné příští týden. Věřím, že jsme tým schopni vytvořit. To je zatím moje nejsilnější sdělení.

Vy máte zkušenosti z vedení městské části Praha 5. Na magistrátě budete spolupracovat s politickými nováčky, s lidmi, kteří do veřejného prostoru doteď vstupovali jako aktivisté. Budete schopni najít shodu?

Právě proto jsme rád, že jsme tomu věnovali hodně času při přípravě programového prohlášení. Opravdu jsme šli do velkých detailů, abychom se vzájemně ujistili, že máme na věci stejný pohled. Pokud tomu tak nebylo, tak jsme si vyjasňovali proč ne a jak ne.

Výsledky komunálních voleb v Prazeautor: INFO.CZ

Z jednání, která byla vedena, mám pocit, že komunikace opravdu bude dobrá a budeme hledat vždy nejsprávnější řešení. Je pravda, že vždy máte pro a proti a musíte vážit. Rozhodnutí nejsou černobílá.

A to se nejedná jen o spolupráci s panem Scheinherrem, ale i s Piráty. U nich platí to samé. V tým, který chodil řešit otázky týkající se dopravy, byla atmosféra dělná. Když jsme narazili na drobné diference, tak jsme byli schopni dojít ke kompromisu. Doufám, že se to přenese i do následujících let.

Scheinherr už dříve v rozhovoru pro INFO.CZ řekl, že jeho prioritou jsou mosty. Do roku 2022 by podle něj mohl být v Praze postaven jeden nový. Vidíte to stejně?

Já jsem byl v komisi, která vybírala v soutěži Dvorecký most, který je na nejlepší cestě být co nejrychleji postavitelný (most spojující Prahu 4 s Prahou 5 – pozn.red.). Mám do toho tedy poměrně interní vhled. Určitě se budeme snažit, aby stál co nejdříve to půjde alespoň tento most.

Velmi palčivá je ale i otázka Libeňského mostu a nového mostu mezi Prahou 7 a Prahou 8. Jeden z těchto dvou mostů bude potřeba co nejrychleji připravit do realizace. V tom souhlasím s panem Scheinherrem.

Jaké máte další priority v oblasti dopravy, které chcete prosazovat?

Uvedu je bez ohledu na pořadí. Samozřejmě je potřeba dořešit jak městský, tak pražský okruh. To znamená pokračovat v přípravných pracích. Za městský okruh je Praha zodpovědná, zadala projektovou dokumentaci, je potřeba pokračovat na dalších krocích.

U pražského okruhu je investorem stát – Ředitelství silnic a dálnic, tam je tedy potřeba pomoct v oblastech, kde Praha může pomoc. Tam, kde má povinnost se vyjadřovat, by měla být vyjádření prodiskutovaná, rychlá a taková, aby směrovala k co nejrychlejší realizaci těchto staveb.

Co vidíte jako důležité v případě městské hromadné dopravy?

Obecně jsem rád, že MHD v Praze patří k nejlépe hodnoceným hromadným dopravám obecně. Věřím, že se nám podaří kvalitu dál jen zvyšovat. Vidím i pár slabých míst: je potřeba intenzivně pracovat na trase D s tím, že budeme podporovat i rozšiřování tramvajových tratí, které jsou v přípravě.

Jaká bude pozice TOP 09, potažmo Spojených sil pro Prahu v rámci koalice? Někteří kritice vašemu předsedovi Jiřímu Pospíšilovi vyčítají, že se nestane radním, ale „pouze“ předsedou zastupitelského klubu. Jak to vidíte vy?

Nemyslím si, že nás to oslabí. Myslím, že pan Pospíšil to sám okomentoval do médií. Jeho pozice, tak jak se na tom dohodli ve vyjednávacím týmu, bude dostatečně silná. Bude se účastnit koaličních rozhodování. Vůbec si nemyslím, že by tím byla oslabená akceschopnost koalice, to rozhodně ne.