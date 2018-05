Stanislava Hujová vystoupila z TOP 09. Strana se podle ní stává nedůvěryhodnou

Starostka Prahy 3 a pražská zastupitelka Vladislava Hujová opustila stranu TOP 09. Dnes to oznámila na svém facebookovém profilu. Strana podle ní ideově mění směr bez vnitrostranické diskuse, čímž se stává nedůvěryhodnou. Předseda strany a kandidát na pražského primátora Jiří Pospíšil její závěry odmítá.

Členství ve straně Hujová ukončila k pondělku. TOP 09 má podle jejího názoru být stranou konzervativní, čemuž odpovídají platné stanovy. „Záměrnou a veřejnou stylizací TOP 09 do liberálně aktivistické strany, aniž by došlo ke změně stanov, se TOP 09 stává nedůvěryhodnou,“ uvedla starostka na facebooku.

Strana se podle Hujové za účelem navázání předvolební spolupráce se STAN dopustila pro ní nepřijatelných ústupků. Zmínila prosazování urychlené výstavby vnějšího a vnitřního městského dopravního okruhu Prahy. STAN nyní spolu se Zelenými a KDU-ČSL tvoří Trojkoalici, která jako součást vládní koalice podporovala přezkum možnosti vést zbytek vnitřního okruhu nikoliv pod zemí, ale po povrchu. TOP 09 naopak v zastupitelstvu podporuje co nejrychlejší dostavbu v tunelové variantě.

Hujová je členkou pražského zastupitelstva a zároveň starostkou Prahy 3, kde po volbách vytvořila koalici s ČSSD a ODS poté, co vítězné uskupení Žižkov (nejen) sobě vládu sestavit nedokázalo.

Podle Hujové nebude mít její vystoupení z TOP 09 vliv na vedení žižkovské radnice a tamní koalice bude dále fungovat ve stejném personálním složení. Místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) v prohlášení uvedl, že vnitřní problémy TOP 09 nesmějí zatěžovat práci radniční koalice. Doplnil, že ODS koaliční partnery z TOP 09 i ČSSD vyzvala ke společnému jednání.

Podle předsedy TOP 09 Pospíšila jsou důvody k odchodu z TOP 09, který Hujová uvedla, zástupné a nepravdivé. Hlavním důvodem k vystoupení je podle něj fakt, že Hujová neuspěla ve vnitrostranických primárkách a nezískala nominaci na čelní místa kandidátky do voleb.

V případě dostavby okruhů podle něj koalice TOP 09 a STAN prosazuje co nejrychlejší dostavbu obou okruhů, což si může každý ověřit ve volebním programu. „My bychom nikdy nešli do koalice, která by měla blokovat stavby,“ řekl ČTK. Doplnil, že Hujová se nepodílela na vzniku programu a zřejmě ho ani nezná.

TOP 09 se v Praze dohodla na společné kandidátce do podzimních komunálních voleb se STAN. Lídry společné kandidátky s názvem Spojme síly pro Prahu budou předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a právnička Hana Marvanová za STAN.