Volby 2018

Poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) chce ve Sněmovně předložit novelu přestupkového zákona, která by znovu umožnila v případě trojnásobného spáchání vážného přestupku vyhostit provinilce z území obce nebo městské části. Spolu se starostou Prahy 3 Alexandrem Bellu (ODS) také chtějí, aby obvodní ředitelé městské policie podléhali přímo starostům. Oba politici to dnes řekli novinářům.

Radnice ztratily možnost vykázat problémové lidi ze svého území novelou přestupkového zákona, která vstoupila v platnost loni v červenci. Podle Černochové to byla chyba, protože městští strážníci tím ztratili jedinou možnost, jak efektivně postihovat dlouhodobě problémové osoby či drogově závislé. V minulosti se podle ní tato možnost využívala. "Byly to ojedinělé případy a ukázalo se, že to funguje," uvedla.

Kvůli návrhu tuto možnost do zákona vrátit se Černochová sejde s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). "Jsme na startu, předpokládám, že k tomu najdu napříč politickým spektrem podporu," uvedla. Zároveň spolu se starostou Bellu podporují další návrh poslance Jana Bauera (ODS), který už ve Sněmovně leží. Ten by rovněž v případě spáchání tří vážných přestupků umožnil provinilci odebrat dávky v hmotné nouzi.

Přehodnocení si podle obou starostů zaslouží také vztah mezi městskou policií a radnicemi městských částí. "Bylo by mnohem lepší, aby každý obvod měl městskou policii podřízenou danému statutárnímu zástupci, to znamená starostovi," uvedl Bellu. Tato změna by byla možná jenom novelizací zákona o hlavním městě. Tu by si podle Černochové měla vzít na starost nová rada vzešlá z říjnových voleb v rámci zákonodárné iniciativy, kterou Praha má.

Nyní je systém nastaven tak, že šéfové každého z 15 obvodních ředitelství podléhají řediteli městské policie, který se zodpovídá radě hlavního města, potažmo radnímu pro bezpečnost. Tím je Libor Hadrava (ANO).

Bezpečností situace je v metropoli komplikovaná zejména v centru města, kde se koncentrují služby pro bezdomovce a drogově závislé, kteří se tam stahují z celé země. Bellu řekl, že nejkrizovější je oblast, která kopíruje trasu tramvajové linky číslo 9, zejména pak v okolí hlavního nádraží a křižovatky Bulhar, kde se nachází centrum Naděje.

Městská policie dlouhodobě řeší nedostatek strážníků, v Praze 3 podle starosty chybí 20 strážníků, v Praze 2 to je 25 a v první městské části 38 strážníků. Městské policii se dlouhodobě nedaří nabírat dostatek nových lidí, a to i přes zvyšování platů či nabídku náborových příspěvků a dalších benefitů. Podle Černochové by bylo namístě, aby se strážníkům v Praze a dalších větších městech vyplácel vyšší rizikový příspěvek.