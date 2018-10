Volby 2018

Zástupci volební koalice TOP 09 a STAN slibují v případě úspěchu ve volbách v Praze co nejrychleji vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na budovu koncertní haly u stanice metra Vltavská. Na dnešním závěrečném předvolebním mítinku to uvedl předseda TOP 09 a kandidát koalice Spojené síly pro Prahu na primátora Jiří Pospíšil. Na organizaci soutěže se chce podílet architekt Josef Pleskot, podle kterého by se mělo kompletně změnit celé okolí Vltavské.