Volby 2018

V komunální politice jste od roku 2002. Jeden čas jste se poměrně výrazně angažovala ve Věcech veřejných, byla jste i jejich místopředsedkyně. Kudy vedla vaše cesta až na první místo kandidátky Starostů a nezávislých?



Zásadní je pro mne být co nejblíže lidem. Také proto se po celou dobu angažuji výhradně v komunální politice. Parlament mě neláká, nechci se dostat do situace, kdy budu odtržená od reality. Vždy jsem kandidovala jako nezávislá. Pokud jde o krátké angažmá ve Věcech veřejných, původně jsem souzněla s vizí této strany, postupně se ale její politika začala s mými představami rozcházet. Mimo jiné mne to vedlo k tomu, že jsem se rozhodla, že už nikdy nebudu do žádné strany vstupovat. Což platí i o STAN, kandiduji za ně jako nezávislá.

V Brně letos kandiduje nebývalý počet stran, které mohou uspět. Zároveň kandidují skoro všechny samostatně. Proč jste odmítli nabídku lidovců, kteří podle jejich lídra Petra Hladíka neoslovili pouze vás, ale také TOP 09?



Tehdy jsem u jednání nebyla, naskočila jsem do rozjetého vlaku až v momentě, kdy už bylo o všem rozhodnuto. Nebyla jsem u toho, když se o tom jednalo.



S čím jdete do voleb?



Základní cíl je jasný – získat víc jak pět procent hlasů a dostat se tak do zastupitelstva. Rádi bychom nejméně tři mandáty.



A jak hodnotíte fungování stávající koalice?



Nejsem členkou současného zastupitelstva, tudíž se nemohu pouštět do nějakého detailního hodnocení. Hlavní nedostatek současné koalice vidím ve špatné koordinaci a komunikaci mezi jejími členy. Nebýt Petra Vokřála, který působil a působí jako tmel, nejspíš by koalice ani nevydržela.



V čem spatřujete největší problémy současného Brna?



Podle mého soudu je to špatná provázanost magistrátních opatření s radnicemi městských částí a jejich malé pravomoci. Platí to o dopravě, bydlení, sociální oblasti.

Pro stále více lidí se stává v Brně nedostupné bydlení. Nájmy i ceny bytů rostou. Co s tím?



Osobně jsem měla spor s náměstkem Petrem Hladíkem z KDU-ČSL ohledně toho, zda by si neměly jednotlivé radnice určovat vlastní strategii bydlení, včetně výše nájemného. Určitě by se mělo také začít s intenzivnější výstavbou nových městských bytů, zvýšit počet startovacích bytů. Zrovna tak jsem pro masivnější družstevní bydlení.



Jak vnímáte sociální politiku stávající koalice, konkrétně pak rozličné projekty Žít Brna?



Dle mne se jedná o projekty bez vize, což je obecným problémem aktuální koalice.



Pokud by Starostové byli po volbách součástí koalice, byli by pro pokračování zabydlování bezdomovců?



Musela bych celý projekt podrobit detailní analýze. V tuto chvíli mám informace pouze z médií. Naše radnice v Černovicích se ale do projektu nezapojila.



Proč?



Protože nemáme dostatečně velký bytový fond. A zásadní je pro nás zvyšovat standard našim lidem a zabydlování bezdomovců může být pro některé z nich problém. Myslím, že kdo chce pracovat, pracuje. A problém nastává u těch, kteří pracovat nechtějí.

Jak jste vnímala prohlášení Žít Brno, dle kterého by se Brno dokázalo postarat o několik desítek uprchlíků?



Není to téma pro Brno, ale pro naši vládu. Jinak si myslím, že jim máme pomáhat v místech, odkud pochází. A hlavně, pomáhat bychom měli našim lidem: podívejte se, kolik je jenom v Brně lidí, kteří jsou v pořadnících na byty v městských částech. Proč by měl být někdo upřednostňován na úkor našich lidí?



Co rezidentní parkování v centru Brna?



Podle mě, a už se to ukazuje, to bude kolaps. Vůbec nerozumím tomu, že se to spouští od letošního září. Zase dle mne chybí koncepce.



Jaký je váš názor na přesun nádraží?



Jsem pro. Teď jde o to, aby od toho nedal stát ruce pryč. Brno nemůže takto velkou akci financovat samo. A musíme už konečně začít.

Zabydlování bezdomovců nepodporuji: nejdřív práce, potom bydlení, říká lídryně brněnské ODS

A jak se stavíte k nové hokejové hale a fotbalovému stadionu?

Hokejovou halu na místě současného Velodromu bych podpořila. S fotbalovým stadionem je to ale – pokud vím – složitější. Brno si dobrý fotbal určitě zaslouží, neumím ale teď říct, kde hledat optimální řešení.



Kdo by byl po vašem případném volebním úspěchu nejpřirozenějším spojencem Starostů v Brně?



Pro mě je to kterákoli demokraticky zvolená strana.



Včetně komunistů?



Ne. Komunisté ne.



A včetně Slušných lidí?



Slušné lidi já vůbec neznám. Znám pouze Moniku Doležalovou, která je bývalá členka KDU-ČSL. Jinak ale vůbec nevím, co od nich čekat. Asi by skutečně záleželo na programovém průniku.