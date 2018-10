Volby 2018

Podle Skály, který členem výboru není, existuje i možnost svolání mimořádného sjezdu strany. Pokud by tak výbor 20. října rozhodl, muselo by se jednání uskutečnit do Vánoc. „Podle stanov se musí sejít do dvou měsíců,“ uvedl. Dříve byl k hlasování výboru skeptický s vysvětlením, že nemalá část jeho členů je finančně svázána se stranickou centrálou. Volební prohra, navíc už čtvrtá v pořadí, podle něj nyní v tento přístup může změnit. Část zastupitelů přišla o mandáty, tedy i finanční příspěvky, což přispívá k tlaku na vedení.

Filip o víkendu vyjádřil nad výsledky voleb zklamání. Skálovu výzvu k rezignaci označil ale za irelevantní, podle něj měl Skála sám kandidovat, aby ukázal, jakou má podporu. Skála kandidoval v druhém pražském obvodě, kde komunisté neuspěli, jako druhý na kandidátce. Získal na ní nejvíc preferenčních hlasů (392).

ČTK Filip v pondělí řekl, že ve srovnání s ostatními stranami mají přes ztrátu 1200 mandátů komunisté stále relevantní počet mandátů. Zmínil, že například STAN má 2000 mandátů, ODS 1900, ČSSD zhruba 1700, komunisté 1300, Piráti 167, TOP 138, SPD 128. „Takže na počet mandátů to vnímám tak, že KSČM má pořád víc mandátů než nové strany a hnutí, nebo ty strany, které odcházejí, jako je TOP 09,“ uvedl s tím, že neříká, že komunisté dopadli dobře.

Ústřední výbor je nejvyšším orgánem KSČM mezi sjezdy, schází se obvykle jednou za čtvrt roku. Jeho zasedání bude příští týden předcházet páteční schůzka užšího vedení ve výkonném výboru. Ke svolání ústředního výboru se rozhodli členové vedení podle vysvětlení mluvčí Heleny Grofové kvůli obavám z toho, že by na řádném zasedání výboru v prosinci bylo hodnocení komunálních voleb časově náročné a nezbylo by dost času na to probrat evropské volby. Podle Skály bude zasedání „testem kolektivního pudu sebezáchovy“.

Důvodem propadu KSČM v komunálních volbách bylo podle Filipa to, že postavila málo kandidátních listin, takže ne v každém městě se podařilo obhájit nebo zvýšit zastoupení na radnicích. „Musíme se vrátit kromě těch elektronických médií a moderních způsobů komunikace i k těm standardním a já to vidím na osobní agitaci,“ řekl k tomu, jak se zkušenost s uplynulými volbami odrazí na přípravě jarních evropských. Podle bývalého místopředsedy Jiřího Dolejše se musí komunisté soustředit také na získávání nových lidí.