Volby 2018

KSČM patří mezi poražené letošních komunálních a senátních voleb. Na radnicích získala jen 1426 mandátů a do druhého kola senátních voleb postoupila jediná komunistická kandidátka. Uvnitř KSČM proto sílí kritika a už příští týden se vedení strany může otřást v základech. Pokud Ústřední výbor vysloví nedůvěru předsedovi Vojtěchu Filipovi, mandát by složila i místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Europoslankyně to uvedla v rozhovoru pro Blesk Zprávy.

Už za týden může být v čele KSČM někdo úplně jiný než Vojtěch Filip, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná nebo například Václav Ort. Blesk Zprávy aktuální dění u komunistů rozebrali právě s europoslankyní Konečnou, která je jedním z iniciátorů svolání mimořádného zasedání Ústředního výboru KSČM. Jinak by se totiž straníci sešli v širší sestavě až v prosinci.

Proč se tedy scházíte takto mimořádně o dva měsíce dříve?

Prosincové ÚV je svolané především kvůli přípravě voleb do Evropského parlamentu (EP), které nás čekají v květnu příštího roku. A pakliže bychom se věnovali hodnocení senátních a komunálních voleb, tak by nám nezbyl čas na přípravu právě voleb do EP . Navíc jednotlivé organizace po svolání tohoto mimořádného zasedání volaly, a tak jsme jako vedení v úterý rozhodli, že toto ÚV svoláme, tak abychom si vše vyříkali.

Za sebe říkám, že je to právě to místo, kde si máme takové věci vyříkávat, protože si myslím, že straně nijak nepomáhá dělat takové věci přes média. Budou tam zástupci všech okresů, kteří mají mandát od svých členů. Může to dopadnout různě, ale především tito lidé mají právo slyšet všechny relevantní informace. A ne různě rozesílané, zkracované, ovlivněné názory lidí, kteří nemají tu odpovědnost. Výsledek toho jednání ale zatím nechci odhadovat.

A jaké jsou tedy možnosti? Co se příští sobotu může stát?

Můžeme dojít k mimořádnému sjezdu, na tom se mohou delegáti dohodnout. Vedení se může vzdát svých mandátů, což v tuto chvíli neočekávám, ale stát se to může. V tom případě může dojít k volbě nového dočasného vedení. A také se může stát, a v to věřím, že z toho vzejde nějaká konstruktivní debata, kde si řekneme, co se nám nelíbí a jak dál.

Nebyla jsem příznivcem vlády s hnutím ANO, tak mě z toho nemůže nikdo obviňovat, ale z druhé strany, ústřední výbor v červnu poměrně velkou většinou rozhodl, že vládu máme naší tolerancí podpořit. A po třech měsících chtít výsledky, to je podle mě velmi unáhlené.

Debata bude bezpochyby živá, ale věřím, že si budeme moci všichni říct, co jsme schopni udělat pro to, aby se ten trend propadu zastavil a začali jsme se opět zvedat. Ale to, co teď říkám, neznamená, že bych jakkoliv lpěla na své funkci místopředsedkyně.

Jaká je nálada uvnitř KSČM? A měli by se komunisté více odpoutat od stávající vlády? Zbytek rozhovoru si přečtěte na webu Blesk.cz.