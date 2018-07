V moravskoslezských statutárních městech je podáno 19 kandidátek. Zájemci mají ještě týden čas

Politická uskupení v Moravskoslezském kraji zatím s podáním kandidátních listin pro podzimní komunální volby nespěchají. Magistráty pěti statutárních měst dosud přijaly 19 kandidátních listin, zjistila ČTK od jejich mluvčích. Před čtyřmi lety politické strany, hnutí a koalice podaly v těchto městech 67 kandidátních listin. Politické subjekty mají na přípravu kandidátek čas ještě týden. Odevzdat je musí do 31. července. Volby se konají 5. a 6. října.

V Ostravě byly dosud přijaty tři kandidátní listiny, před čtyřmi lety se magistrátu přihlásilo 18 subjektů, což bylo nejvíce v celém regionu. Zvítězilo hnutí hnutí ANO, které získalo 21,34 procenta hlasů.

Mluvčí havířovského magistrátu Jana Kriš řekla, že k dnešnímu dni bylo ve městě podáno pět kandidátek do komunálních voleb. V roce 2014 tam kandidovalo 13 subjektů a volby vyhrála s 25,92 procenta hlasů ČSSD.

Šest kandidátních listin zatím přijal magistrát v Opavě. Před čtyřmi lety ve městě kandidovalo 14 subjektů, vítězem bylo se ziskem 22,92 procenta hlasů hnutí ANO.

"Kvůli očekávanému zvýšenému zájmu v posledních možných dnech jsme rozšířili úřední hodiny pro příjem kandidátek a registrací, a to ve čtvrtek a v pátek do 15:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00," řekl mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný.

Ve Frýdku-Místku zatím podala kandidátní listiny tři uskupení, v roce 2014 tam zájem o komunální volby projevilo 11 subjektů. Vyhrálo hnutí ANO, když získalo 27,82 procenta hlasů.

Nejméně kandidátních listin dosud podala uskupení v Karviné, zatím jen dvě. V komunálních volbách v roce 2012 to bylo 11 uskupení, což ale i tehdy bylo společně s Frýdkem-Místkem nejméně v kraji.

Všichni primátoři už avizovali, že chtějí obhajovat své funkce. V Ostravě tak bude znovu kandidovat Tomáš Macura (ANO), v Havířově Jana Feberová (ČSSD), v Opavě Radim Křupal (ČSSD), ve Frýdku-Místku Michal Pobucký (ČSSD) a v Karviné Jan Wolf (ČSSD).