V Pardubickém kraji budou starostové obhajovat své funkce

Starostové okresních měst v Pardubickém kraji i primátor krajského města chtějí na podzim své funkce obhájit. Někteří by mohli v čele radnice stanout již potřetí za sebou. O lídrech kandidátky rozhodla většina politických subjektů, pro odevzdání seznamů na úřad je čas do 31. července.

Pokud by se výsledky komunálních voleb podobaly těm do Poslanecké sněmovny, vyhrál by v Pardubicích opět Martin Charvát (ANO). Lídrem kandidátky ČSSD bude jeho náměstek Jakub Rychtecký. ODS je v Pardubicích v opozici, do čela kandidátky postavila zastupitele a právníka Karla Haase. Komunisté mají na prvním místě bývalého poslance a pardubického zastupitele Václava Snopka, Piráti kandidují v Pardubicích se Zelenými, vede je vývojář Ondřej Karas. Lidovci ve městě vytvořili koalici s TOP 09 a hnutím Nestraníci. První pozici na kandidátce obsadí zastupitelka a podnikatelka Ludmila Ministrová (TOP 09), dvojkou je městský radní František Weisbauer (KDU-ČSL). Sdružili se i Pardubáci, STAN a Patrioti Pardubic, lídrem bude František Brendl (Pardubáci), který již byl jednou náměstkem primátorky. Sdružení pro Pardubice (SPP) vsadilo na dlouholetého ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána.

V Chrudimi je starostou od konce roku 2010 Petr Řezníček (SNK-ED). Předtím byl již od počátku 90. let místostarostou, kvůli čemuž jej protivníci v minulosti označovali za "dinosaura". Šestašedesátiletý politik vede kandidátku SNK-ED znovu. ANO bude zastupovat nynější opoziční zastupitel František Pilný, Piráty krajský koordinátor Pavel Štěpánek, ODS místostarosta Jan Čechlovský a ČSSD lékař Tomáš Vondráček. Lidovci zatím o lídrovi nerozhodli.

David Šimek (Sdružení pro město Svitavy), který se stal poprvé starostou Svitav v roce 2010, chce tuto pozici získat i potřetí za sebou. Mezi jeho soupeři budou například poslanec a radní města Jaroslav Kytýr (ANO), učitelka na obchodní akademii Monika Plíšková (ČSSD) nebo místostarosta Pavel Čížek (ODS). Piráty povede středoškolská učitelka Libuše Vévodová, lidovce nestraník Jiří Žilka.

V čele města chce potřetí stanout i starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek (Sdružení Oušťáci). O hlasy voličů ve městě bude usilovat i místostarosta Matouš Pořický za ODS, další místostarosta Michal Kokula (KDU-ČSL) a za ČSSD zřejmě manažer Jaroslav Řeháček. Piráti v Ústí kandidátku nesestavili.

SPD chce své lídry pro okresní města zveřejnit začátkem srpna. Podle krajské mluvčí Ivany Říhové Jarkovské postaví kandidátky ve všech čtyřech.