Volby 2018

Hnutí Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) budou jednat o koalici na pražském magistrátu s Piráty. Dnes se s nimi sejdou nejprve každý samostatně, potom bude zřejmě následovat třístranná schůzka. Po setkání ve volebním štábu hnutí Praha Sobě to novinářům řekli jeho lídr Jan Čižinský a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Po sečtení více než 90 procent hlasů je zřejmé, že se do zastupitelstva dostanou jen ODS, Piráti, Praha Sobě, Spojené síly pro Prahu a ANO. Všem voliči dali mezi 15 a 18 procenty hlasů.

"Máme schůzku s Piráty, pak následuje schůzka Spojených sil pro Prahu s Piráty. Pokud tyto schůzky dopadnou nadějně, tak by ještě večer mohla následovat trojstranná schůzka," řekl na dotaz ČTK Čižinský. Dohoda se podle něj rýsuje.

Komunální volby Konečné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky SNK-CELK 34 963 56,48 % NK 6 232 10,07 % KDU-ČSL 3 231 5,22 % ODS 2 281 3,68 % STAN+NK 2 224 3,59 % Sečteno 100 %

Účast 47 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Také podle Pospíšila je dohoda možná a realistická. "Dnešní setkání bylo spíše o vyjasnění pozic než o tom, že bychom se chtěli na něčem dohodnout," vysvětlil. Dodal, že po schůzce odjíždí do štábu Spojených sil pro Prahu, aby s kolegy promluvil o tom, jaký zvolí další postup.

"Změna je skutečně na dosah, zbývá domluvit koalici. Já jenom apeluji, abychom rychle jednali. Hlavní klíč k řešení problémů, které Praha má, jako je doprava a bydlení, je právě zrychlení magistrátu. A těžko přesvědčíme voliče, že umíme zrychlit magistrát, když budeme domlouvat koalici strašně dlouho," řekl již během sobotního večera novinářům Čižinský.

Pro změnu na magistrátu je Praha Sobě ochotná ke kompromisům, jestli se to ale bude týkat i jeho setrvání v čele Prahy 7, zatím Čižinskýkomentovat nechtěl. "Stále chceme, aby ve vedení Prahy byli lidé, kteří budou ochotni se jí věnovat naplno," řekl ČTK lídr pražských Pirátů v Praze Zdeněk Hřib.

Obě strany hned po volbách vyloučily koalici s ODS. "Chceme se potkat také s ODS, protože o to projevila zájem. Považuji za správné bavit se se všemi partnery v zastupitelstvu, přestože některé strany skončí v opozici," dodal Pospíšil. Čižinský naopak novinářům sdělil, že nabídku na schůzku s ODS již obdržel a odmítl ji.

Po sečtení více než 93 procent hlasů je v Praze na prvním místě ODS se 17,86 procenty hlasů, druzí jsou Piráti se 17,11 procenta. Třetí by skončilo hnutí Praha Sobě s 16,55 procenta, čtvrté Spojené síly pro Prahu s 16,28 procenta a páté hnutí ANO s 15,38 procenta. Jiné strany se do zastupitelstva nedostanou, poprvé od roku 1990 z něj tak vypadnou zástupci ČSSD a KSČM. Vyplývá to z průběžných výsledků na serveru www.volby.cz.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měly také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice měly po třech radních.