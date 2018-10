Volby 2018

Hodějice jsou v okrese vyškov, leží nedaleko Slavkova u Brna. Má asi tisíc obyvatel. Před čtyřmi lety kandidovaly čtyři subjekty. "Nyní nepodal kandidátku nikdo. Já už zájem kandidovat nemám," řekl ČTK starosta Jiří Florián (nez.). Důvody své rozhodnutí uvádět nechtěl.

Lipovec leží v Drahanské vrchovině na Blanensku. Žije v něm kolem 1100 lidí. V minulých volbách byly tři kandidátky, nyní tam není žádná. "Proč tomu tak je, to ví Bůh. Já sám už nekandiduju, protože je mi 64 let. Byl jsem starostou 32 let," uvedl starosta František Kopřiva (nestraník, za ČSSD), který odchází do důchodu. Původně v obci jedna kandidátka byla. "Všichni kandidáti z této listiny byli zmocněncem volební strany odvoláni, a proto rozhodl Městský úřad Blansko jakožto registrační úřad o odmítnutí kandidátní listiny," uvedl Klement.

Dlouhá Lhota je také v okrese Blansko. Se 120 obyvateli je jednou z nejmenších obcí regionu.

Pokud se v obcích neuskuteční volby, ministerstvo vnitra jim určí správce, který má omezené pravomoci. Bude jmenován co nejdříve po volbách. "Správce mj. spravuje majetek obce, ale nesmí ho zastavovat, prodávat a nesmí sjednávat úvěry," uvedl Klement.

Dodatečné volby vyhlašuje ministr vnitra sdělením ve Sbírce zákonů do 30 dnů po vyhlášení výsledků voleb. "Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které vzešlo z dodatečných voleb, nebo zvolením nového starosty," dodal Klement.

V Jihomoravském kraji je 672 obcí. Celkový počet voličů je 969.211. Hlasy půjdou odevzdávat v 1404 volebních okrscích.