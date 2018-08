Volby 2018

Současné vedení hradecké radnice splnilo ze svého programového prohlášení jen část. Opozici vadí třeba to, že nezačala oprava Velkého náměstí v historickém centru, vyplynulo z ankety ČTK. Po komunálních volbách před čtyřmi lety vedení města slíbilo, že kromě Velkého náměstí opraví třeba i Základní uměleckou školu Střezina, kostel v Jiráskových sadech, Gayerovy a Vrbenského kasárna nebo co nejrychleji postaví fotbalový stadion.

V Hradci Králové vládne koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK), ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL, která ve městě vystupuje pod značkou Hnutí pro Hradec. V sedmatřicetičlenném zastupitelstvu má 22 mandátů. V opozici jsou hnutí ANO, KSČM, ODS a uskupení Změna pro Hradec.

Hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK) považuje za úspěch například výstavbu křižovatky Koruna, opravu kostela v Jiráskovych sadech, rozhodnutí o Vrbenského a Gayerových kasárnách nebo zahájení výstavby fotbalového stadionu. "Jak to bývá, to, co se podařilo splnit, je vidět, a to, co ne, ještě víc. Za úspěch považuji také udržení otevřenosti samosprávy, dobrou komunikaci s občany a také uskutečněné investice, jak města, tak například v dopravním podniku," řekl Fink.

Vyzdvihl i úspěšná jednání o výstavbě budovy ČSOB a na ni navazující lávky přes Labe nebo investice v městských lesích. Naopak za chybu považuje, že příliš spoléhal na některé úředníky a náměstky a málo do jejich práce vstupoval. "U Střeziny jde podle mne o chybu města ze strany investičního odboru," řekl Fink. Přestavba Základní umělecké školy Střezina se zkomplikovala kvůli předčasnému ukončení kontraktu města se stavební firmou Prima. Dosud město dodavatele stavby nevybralo.

Kdyby opoziční zastupitel Martin Hanousek ze Změny pro Hradec, která má v zastupitelstvu dva mandáty, měl zhodnotit působení vedení radnice známkou jako ve škole, dal by dostatečnou. "Nepodařilo se rozjet důležité akce pro město, nepohnulo se s Velkým náměstím, Benešovou třídou, v havarijním stavu máme Severní terasy. A to, že se podařilo rozjet opravu Gayerových kasáren, není zásluha města, ale kraje," řekl ČTK Hanousek. Za problém považuje i růst vnitřního zadlužení města. Naopak pozitivně hodnotí postupné rekonstrukce škol a fungování dopravního podniku.

Primátor Fink práci opozice kritizoval. "Vyjma ODS a části KSČM to byla jen zoufalá kritika bez návrhů smysluplných řešení," řekl Fink.

Komunální volby v Hradci Králové před čtyřmi lety vyhrál HDK se ziskem 12 mandátů, druhé ANO má šest zastupitelů, třetí ČSSD pět mandátů. KSČM má čtyři křesla, po třech mandátech dostaly TOP 09 a ODS. Po dvou křeslech v zastupitelstvu získaly KDU-ČSL, která vystupovala pod značkou Koalice pro Hradec, a Změna pro Hradec.