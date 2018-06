Velký návrat Kleslové: Babiš rozumí tomu, že chci pokračovat. V Praze naše politika není šťastná

Co jste dělala po dobu, kdy jste nebyla aktivní v politice?

Já jsem ale nepřestala být aktivní, před dvěma lety jsem pod tlakem událostí rezignovala na funkci starostky, ale jako zastupitel jsem pracovala dál. Na MČ Praha 10 jsem jako řadová zastupitelka, členka komisí a výborů a s politikou jsem v kontaktu i jako řadový člen hnutí ANO. A pak jsem se samozřejmě věnovala tomu, co mě živí, a to je advokátní praxe. Moji dlouholetí firemní klienti potřebují moje služby bez ohledu na to, co se zrovna propírá v médiích.

Říkáte pod tlakem událostí? Ale Vy jste přece odešla, protože jste odejít musela kvůli obviněním, že jste byla za velké peníze v dozorčích radách a že nemůžete stíhat práci, kterou vykazujete.

A to je právě omyl. Odešla jsem, protože kampaní, která byla rozpoutána proti mně, jsem nechtěla poškodit hnutí ANO. Do dozorčích rad jsem byla nominovaná na základě své dlouholeté odborné praxe právníka, dlouhá léta se pohybuji např. v oblasti energetiky, tak má volba do představenstva energetických firem byla logická. Mnohatisícové částky uváděné médii nebyly pravdivé. V rámci diskreditační kampaně na mne dokonce bylo podáno trestní oznámení, policie podrobně kontrolovala mé smlouvy i mou práci pro konkrétní firmy a neshledala žádné pochybení. A pokud je politik očištěn, měl by mít možnost se vrátit. Co mi přijde zvláštní, je, že práce v dozorčích radách byla propírána médii jen v souvislosti s mou osobou, ale politici napříč stranami stále jsou v představenstvech a dozorčích radách a berou tam milionové odměny a média to dnes nezajímá. Tak se ptám: jde o princip, nebo šlo jen o to najít něco na Kleslovou?

A jak jste se dostala na kandidátku Prahy 10?

Zeptali se mne, jestli bych byla ochotná pracovat opět pro Prahu 10. Potěšilo mě to, je to pro mne důkaz toho, že moje práce pro městskou část měla smysl.

Nebojíte se návratu do politiky?

Jak jsem řekla, nikdy jsem z ní úplně neodešla. Ale teď mám šanci stoupnout si opět před voliče a žádat je o podporu. Jít do voleb je jediný fér způsob, jak se utkat s konkurencí. Mí protivníci k mé diskreditaci využívali média, já volím cestu voleb. Tak to je jeden důvod. Ten druhý je, že si myslím, že jsem byla úspěšný politik. Byla jsem předsedkyní v Praze, vyhrála jsem komunální volby na Praze 10 i volby na magistrát Prahy, sestavila koalice. Po těchto úspěších jsem kandidovala na místopředsedkyni hnutí ANO a byla jsem zvolena.

Co mohou mít obyvatelé Prahy 10 spojeno s obdobím, kdy jste byla starostkou? Co jste pro ně udělala?

Je to celá řada věcí, které dodnes fungují. Jako první v republice jsem zavedla participativní rozpočet „Moje stopa“, ve kterém občané Prahy 10 mohou vybrat projekt, který by chtěli realizovat, a tím rozhodovat o faktickém umístění části peněz. Jako právník s dlouholetou zkušeností jsem byla schopná posoudit smlouvy předchozích garnitur a ty nevýhodné vypovědět, tím jsem zabránila zbytečnému vyhazování peněz. Rozpočet, který jsem sestavila, byl hodnocen jako jeden z nejrealističtějších rozpočtů městské částí. A v běžném životě Prahy 10 jsem organizovala mnoho akcí pro občany, zejména děti a seniory.

Jaký je váš momentální vztah s Andreje Babišem? Vyříkali jste si někdy, co se odehrálo během největšího tlaku na váš odchod?

Předně jsem člověk, který pro pana předsedu pracoval dlouhé roky, a jako člověk z jeho blízkého okolí jsem mohla někomu vadit. Pan předseda ví, že kampaň proti mně byla postavena na tom, že se překroutila spousta věcí a démonizoval se můj vliv, a že jsem odešla, abych nepoškozovala hnutí. Teď, když se vše vyjasnilo, tak bych ráda ve své práci pokračovala. Myslím, že pan předseda tomu rozumí, protože i on má zkušenost s tím, když na někoho permanentně útočí média. A vztah máme normální.

Říkáte, že útoky na vás byly kampaní. Vy skutečně někoho podezříváte, že za vším stál?

Nechci ty lidi jmenovat. Stačí, že to vím já sama. Je to minulost, i když mě dost ublížila – lidsky, zdravotně i profesně, ale já chci jít dál, jsem konstruktivní člověk. A přesto všechno věřím, že bude líp.

Co si myslíte, že hnutí ANO v současnosti nejvíce chybí? Kde dělá chyby?

Politika na magistrátu hlavního města Prahy nebyla šťastná, chyběla politická zkušenost, zbytečně jsme podléhali daleko menším koaličním partnerům – a to ať se jedná o trojkoalici nebo ČSSD. Ostatně v komunální politice je patrné, že často chybí zkušení politici. Je dobře, že přichází nadšení lidé, kteří chtějí ve svých městech a obcích něčemu pomoct, ale potřebujeme sdílet zkušenosti. My, kdo jsme tam déle, můžeme nabídnout právě ty zkušenosti a díky těm novým se zase rozpomenout na to nadšení. A takovou spolupráci a podporu uvnitř hnutí jsem vždycky prosazovala a chtěla bych to zase.

Máte pocit, že situace v Česku je lepší?

Tak teď věřím, že už spějeme k normálnímu stavu. Mrzelo mne, že volby a úspěch ANO společnost rozdělily a že jsem museli zbytečně žít v určité improvizaci. Část společnosti a zejména část neúspěšných politiků prostě nepřijala prohru a vadí jim úspěch některých demokraticky zvolených stran. Zároveň jen málo českých politiků se snaží společnost spojovat, spíše ji dál štěpí. Je to vidět na pravé i levé straně politického spektra.

Nevadí vám vláda tolerovaná komunistickou stranou?

K tomu se nebudu vyjadřovat. U nás je takový zvyk, že se každý vyjadřuje ke všemu. Já u těch jednání nejsem. Protože mám informace pouze z médií, tak bych se k tomu nechtěla vyjadřovat. Pokud některým voličům vadí, že se jedná o podpoře komunistů, tak by se měli ptát hlavně představitelů svých politických stran, proč nejsou konstruktivní a nesnaží se hledat cestu, jak mohou zemi prospět a účastnit se vlády, Místo toho alibisticky zůstávají v opozici a jen kritizují a rozeštvávají.

Považujete ČSSD za spolehlivého partnera, když jste s ní měli v minulosti značné problémy?

To se musíte zeptat Andreje Babiše, já u vyjednávání nejsem.

Jak vnímáte poslední roky, kdy ANO vládlo v některých městských částech?

Byli jsme na magistrátu ve složité situaci. Přišli jsem po primátorovi Hudečkovi, který zastavil veškeré projektové práce. I kdybychom něco chtěli dělat, tak jsme museli začít od začátku. Nic nebylo připraveno v mašličkách, abychom jen zahájili stavbu, museli jsme vše projektovat od začátku a stavby se rozjíždí až teď. Například se začalo konečně proměňovat pražské výstaviště. Dalším problémem byl fakt, že ta koalice byla složena vlastně z pěti stran a naše hnutí muselo neustále bojovat se zelenými nebo s dalšími kolegy z Rady. Prostě ta rada nebyla příliš akceschopná, ale osobně bych se k jednotlivým postavám na pražském magistrátu nechtěla vyjadřovat. To mi nepřísluší.

Čím si vysvětlujete kritiku veřejnosti, která se mimo jiné snesla i na hlavu primátorky?

Na to jsem odpověděla výše, prostě šla do hodně složitého prostředí. Nebudu jí veřejně kritizovat. Některé věci jsme si osobně vyjasnili. Ona můj názor zná a nevím, proč bych jí měla hodnotit přes média.

Jak vnímáte svojí současnou roli v ANO? Cítíte podporu? Co byste v komunální politice chtěla změnit?

Moje současná role je v pozici skoro řadového člena, který chce pomoci svému hnutí ve volbách. Kolegové mě požádali o pomoc a já souhlasila. Je to zbytečné asi jakkoliv dále rozebírat. Můj sen je to, že poplatky za psa, za parkování nebo občanku si nemusíte chodit vyřídit na úřad. Vše si zařídíte ze svého obývacího pokoje a počítače, který je připojený na internet. Na úřadech by pak měli být ne tak zatížení úředníci, kteří mohou pomoci seniorům, kteří se s počítačem necítí komfortně a potřebují věci komunikovat u přepážek fyzicky. A chtěla bych pokračovat v dobrých věcech, jako byl participativní rozpočet, a ve větším zapojování občanů do chodu samosprávy.

Součástí jedné kauzy se stala i vaše dcera. Jak váš návrat nese?

Musím jí poděkovat, že to se mnou všechno prožila. Vím, že ty mediální kampaně, ošklivé články o její mámě, které četli její spolužáci, pro ni nebyly lehké, a přesto za mnou vždycky stála. Ona je důvod, proč chci jít dál.