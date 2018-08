Volby 2018

V Němčicích na Strakonicku se neuskuteční komunální volby v řádném říjnovém termínu. Bude to jediná obce v Jihočeském kraji, kde se volby nebudou konat. Důvodem je to, že v Němčicích neodevzdal žádný politický subjekt kandidátní listinu. ČTK to dnes řekla Alena Karvánková z odboru legislativy a vnitřních věcí jihočeského krajského úřadu.