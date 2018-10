Volby 2018

Byl to debakl, přiznává bývalý šéf TOP 09 Miroslav Kalousek na dotaz, jak si jeho strana vedla v komunálních volbách. Za příčinu označuje omezenou členskou základnu a absenci „každodenního politického provozu“. Co z toho vyplývá pro nové vedení strany? čtěte rozhovor deníku E15.

Jak hodnotíte volební výsledek TOP 09?

Byl to debakl, přišli jsme o padesát procent zastupitelů v celé republice. Polovinu mandátů jsme ztratili i v Praze.

Kde vidíte příčiny?

Hlavně v tom, že nemáme tak širokou komunální a členskou základnu jako některé jiné strany. V regionech to často vypadá, že existujeme, jen když je kampaň. Má-li strana růst a být úspěšná, musí mít každodenní politický provoz.

Mělo by z toho vedení TOP 09 v čele s Jiřím Pospíšilem vyvodit důsledky?

I kdybych si to myslel, nebudu to říkat novinářům. Nejsme ČSSD. Navíc si to nemyslím. Přestože vedení strany odpovědnost nese, rozhodně se nedomnívám, že by nám v tuto chvíli nějakým zásadním způsobem prospěly personální změny. Náš problém je hlubší, nejsme v každém městě a v každé větší obci. To předseda nezařídí, ani kdyby se přetrhl.

Podle sociologa Daniela Prokopa potvrdily volby volný pád strany. Vnímáte to stejně?

Nemyslím si, že jsme ve fázi volného pádu. Debakl to ale byl. Nicméně to bylo poprvé v historii TOP 09, kdy jsem nebyl členem týmu, který pracoval na volební strategii, odpovídal za kandidátky a kampaň. Nemohu tedy dostatečně poučeně popisovat příčiny našeho výsledku.