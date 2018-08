Volby 2018

Nelitujete téměř po půl roce toho, že jste na jaře vyzval ředitele brněnského Národního divadla, aby z festivalu Divadelní svět Brno stáhl – jak se později ukázalo – bouřlivě diskutované představení Naše násilí, vaše násilí?



Mrzí mě sice a odsuzuji, co se odehrálo v divadle během onoho představení, zároveň jsem ale jako člověk cítil, že se musím vyjádřit. Musím zároveň říct, že jsem rád za debatu o svobodě slova, o svobodě umělecké tvorby, o svobodě vyznání. Nějaká hranice i tady totiž zcela jistě existuje a mělo by se o ní diskutovat.



Ale pokud krajští zastupitelé hlasovali o tom, že kvůli představení odejmou festivalu část dotací, nedostali jsme se už někam, kde být jako společnost nechceme?



Na to se neptejte mě, ale radních Jihomoravského kraje, já jsem náměstek na brněnském magistrátu.

Před vámi jsem mluvil s lídry TOP 09, občanských demokratů a Pirátů. Prakticky všichni se shodují, že největším problémem současného Brna je bydlení. Což je oblast, kterou jste měl v končícím volebním období jako náměstek na starosti. Jak je na tom tedy Brno podle vás, pokud jde o dostupnost bydlení?



Od června chodím celé léto v kontaktní kampani mezi lidi a mluvím s nimi o tom, co je trápí. Říkají mi čtyři věci: chtějí průjezdné Brno a mít kde večer zaparkovat, přejí si dostupné a kvalitní školky a školy, mohutně je trápí sucho a stěžují si na drahé a nedostupné bydlení.



Pojďme to tedy bod po bodu probrat…



Začnu odzadu. Máme jasné řešení bytové situace v Brně, průřezově jsme před nedávnem schválili bytovou strategii.



Takže pro ni hlasovala také opozice?



Přesně tak. Máme tady třicet tisíc městských nájemních bytů. Máme jasně stanovené čtyři cílové skupiny, pro které tyto nájemní byty jsou: startovací bydlení pro mladé rodiny, bydlení pro seniory, pro hendikepované a také pro nízko příjmové skupiny obyvatel. Musíme také řešit situaci, kdy nám spousta mladých lidí utíká za Brno, zároveň sem ale dojíždí za prací. Příčina je prostá: rostoucí nájmy a čím dál hůře dostupné hypotéky. Proto předložím na zářijové zastupitelstvo návrh, dle kterého lidé s příjmy okolo třiceti tisíc čistého budou mít možnost vstoupit do družstva. Jdeme cestou družstevního bydlení.



Jak to bude vypadat konkrétně?



Máme sedm rozvojových lokalit, kde budeme stavět družstevní byty. Jde o pozemky města. V první se začne stavět už letos na podzim. Ať se na mě pan Válek z TOP 09 nezlobí, město má ale dneska jasný plán uceleného cyklu. Mladí lidé po škole mají možnost dostat startovací byt na čtyři roky, a to za rozumnou cenu. Umožní jim to stabilizovat svou situaci, naspořit si, zavést si do Brna trvalé bydliště a po čtyřech letech jít buď cestou hypotéky, anebo cestou družstevního bydlení. Stejně tak u seniorů: pokud člověk odchází do důchodů, rapidně klesnou jeho příjmy. Jeho výdaje, pokud je v nájemném bytě, jsou ale de facto totožné. Proto pro chceme mít dostatek městských nájemných bytů tak, abychom dokázali pokrýt jejich zvyšující se počet.

Vlastimil Válek přitom tvrdí, že město nemá ani spočítané, kolika byty disponuje…



Je to nesmysl. Máme těsně pod třicet tisíc bytů.



Kolik z nich je neobsazených?



Dneska asi 1200. Z toho asi 300 je neobsazených proto, že tu nájemníci rotují. Každý rok se uvolní asi tisíc bytů a vždycky chvilku trvá, než je zase pronajmeme. Pokud jde o zbytek, jde o byty, které je třeba opravit, případně je komplexně rekonstruovat. Jsou rozbité. A město to pochopitelně postupně řeší. Takže ano, je tu sice několik stovek dlouhodobě neobydlených bytů, ale protože jdeme cestou komplexních rekonstrukcí, chvilku potrvá, než je uvedeme do kýženého stavu.



Markéta Vaňková z ODS tvrdí, že by město nemělo startovací byty zavádět. Podle ní se o sebe každý, kdo chce, dokáže postarat…



Ano, ODS to tvrdí. Jsem ale bytostně přesvědčený, že je to zcela mimo realitu. Oni také tvrdí, že by město nemělo vlastnit skoro žádné byty. I v tom se podle mého soudu zásadně pletou. Kdo by se jinak postaral o seniory, mladé rodiny, samoživitelky a další sociálně slabší?



Podle Vaňkové brzdí výstavbu nových bytů zastaralý územní plán. Souhlasíte?



V tomto s ní naopak naprosto souhlasím. Brno má územní plán z roku 1994. To, že se ale málo staví, má několik příčin. Územní plán je jednou z nich, není to ale příčina jediná. Pravda ale je, že ho měl a má na starosti Martin Ander a Zelení, a že jsme tady promrhali čtyři roky. Nový územní plán je jasný úkol nové politické reprezentace, která vzejde z podzimních voleb.

Říkal jste, že to ale není jediný důvod, proč se v Brně nestaví. Jaké jsou ty další?



Nemáme třeba protipovodňová opatření. Na spoustě ploch, které jsou stavební, se tudíž nestaví. Stavební úřad to tam nepovolí. Dalším důvodem je, že nám chybí páteřní infrastruktura. K jejímu vybudování jsme se ale ve zmiňované strategii zavázali. Půjde na ní 300 milionů korun ročně.



Vlastimil Válek v již citovaném rozhovoru pro INFO.CZ mimo jiné tvrdí, že by se Brno nedokázalo postarat o několik desítek uprchlíků, neboť se nedokáže postarat ani o své lidi bez domova. Přitom tady existuje několik sociálních projektů, které právě tuto věc koncepčně řeší. Dokáže se podle vás Brno postarat o sociálně vyloučené obyvatele města?



Pro mě a pro KDU-ČSL je zásadní vymítit byznys s chudobou. Lidé na ubytovnách, kteří za ně navíc platí nehorázné peníze, je zlo. Pokud by si ale někteří naši oponenti přečetli tu strategii, zjistili by, že to v ní je. Město chce a bude dlouhodobě s těmito nešvary bojovat. Není to ale věc, kterou zařídíte hned. Dneska máme na ubytovnách okolo pěti set rodin. A jak jsem už říkal, našim cílem je poskytnout bydlení čtyřem cílovým skupinám. Sociálně vyloučené skupiny obyvatel mezi ně jednoznačně patří.



Pokud byste byli v příští koalici, jak byste se zachovali k oněm sociálním projektům, jako je zabydlování bezdomovců a další?



Řeknu to takto: vadí mi, že se „fokusuje“ velice úzce, na úzkou skupinu lidí. Sociální práce by se měla soustředit na podstatně širší spektrum lidí. Na mladé, kteří vycházejí z dětských domovů, na matky samoživitelky, podle neoficiálních statistik tady máme až pět tisíc autistů, je tady velké množství seniorů, kteří padají do dluhových pastí. Vadí mi tedy, že se Žít Brno v sociální práci soustředilo na dva pilotní projekty a nevěnuje se dostatečně také dalším cílovým skupinám. Tato redukce KDU-ČSL bytostně vadí. V příštím volebním období je tedy třeba sociální práci rozšířit.

A podle vás by se Brno dokázalo postarat o několik desítek uprchlíků?



Je to otázka na vládu. Myslím si ale, že český stát má jasně stanovená pravidla, pokud jde o přijímání lidí, kteří tady žádají o azyl.



Co tedy s průjezdností Brna? Obzvlášť teď přes léto je to na mnoha místech kritické, třeba s kočárkem se nejde přesunout z místa na místo. I auta se mnohdy dostávají do pastí a provoz ve špičkách na některých místech kolabuje…



Pro nás je zásadní jedna věc, a to koordinátor uzavírek, oprav a rekonstrukcí. Nemalujme si tady ale na růžovo, jsou tady například sto let staré kanalizace, musí se postupně opravovat. Musíme mít ale koordinátora, musí tady být jasný a silný útvar, který bude mít silný politický mandát.



To přesně říká Markéta Vaňková z ODS…



To je sice hezké, měla by si ale uvědomit, že to byly ODS a ČSSD, které to v minulém volebním období zrušily. Brno koordinátora oprav mělo.



A co rezidentní parkování?



Pro nás je zásadní, že o tom, jak se bude parkovat, rozhoduje každá městská část sama. To, jak se to teď zavádí ve středu Brna, rozhodlo zastupitelstvo Brna-střed. Za druhé: rezidentní parkování nesmí omezit lidi, kteří si sami nepomohou. Na náš návrh prošlo, že tady zaparkují zdravotně postižení lidé třeba z Obřan nebo Chrlic.

Byli to lidovci, kdo přišel s tím, aby byl přesun nádraží podmíněn výstavbou diametru. Vláda od něj ale dává ruce pryč. Co s tím?



Nemyslím si nutně, že je to odpískaný. SŽDC dělá na diametr studii proveditelnosti. A my s ním počítáme a připravujeme územně plánovací podklady. Je potřeba si taky říct, že se nové nádraží bude předtím, než se tam kopne, několik let projektovat.



Jaký je váš postoj ke Grand Prix a jejímu financování?



Tomu sporu nerozumím. Máme primátora, hejtmana a ministra školství z hnutí ANO. Je to unikátní situace. Ministr je navíc z Brna, ještě před nedávnem byl členem zastupitelstva. Nerozumím tomu jinak, než že to je spor týkající se vnitřních poměrů v hnutí ANO. Jinak je jasné, že Grand Prix reprezentuje nejen Brno, ale také Českou republiku a že ji tady dlouhodobě chceme. Optimálním řešením by asi bylo, aby tuto akci dala Poslanecká sněmovna do rozpočtu jako samostatnou položku.



Co nová hokejová hala a fotbalový stadion?



Sport mám jako náměstek na starosti. A je to jednoduché: jedeme výstavbu nové haly, jedeme ji souběžně s novým velodromem. Máme na to jasnou strategii.



Existuje něco, co by výstavbu nové haly mohlo znemožnit?



Musíme se dohodnout s Favoritem, což je vlastník Velodromu. Problém v tom ale myslím nebude. A pak možná spolufinancování ze strany vlády. Přislíbila sice peníze na Janáčkovo kulturní centrum, ale zatím je neposlala. Totéž lze říct o atletické hale, kterou začínáme projektovat. Vláda peníze přislíbila, zatím ale neposlala. Grand Prix: peníze taky neposlala.

Fotbalový stadion?



Tam je to složitější. Město sice vlastní pozemky, kde by měl stadion stát, ale nevlastní majetky na nich. A i tady musíme usilovat o garanci státu.



Není podle vás škoda, že jako lidovci nekandidujete v bloku s některým středovými nebo středo-pravicovými subjekty? Letos Brnu hrozí obzvlášť velké tříštění hlasů…



Já jsem jim to nabízel, jejich zástupci to odmítli.



Komu jste to nabízel?



Řeknu to otevřeně: Starostům a TOP 09.