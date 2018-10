Volby 2018

Jinak řečeno: přes pětadvacet procent voličů nakonec nemusí mít v centrální brněnské politice své zástupce. V Brně totiž letos nevznikla téměř ani jedna předvolební aliance: TOP 09, STAN, Zelení, Žít Brno a Piráti kandidovali samostatně. A ve chvíli vzniku tohoto textu mají pouze Piráti jisté, že se do zastupitelstva dostanou. Přitom způsob, jak tříštění hlasů předejít, není zas tak složitý. Integrace stranického systému nicméně vyžaduje schopnost slevit ze svých pozic, zapomenout na osobně laděné spory a nabídnout konsensuální politiky, kteří mají potenciál stmelovat.

Pokud se tedy před volbami mluvilo o tom, že potenciálem pro vstup do brněnského zastupitelstva disponovalo přes deset formací, nakonec to může dopadnout tak, že ho naplní pouze šest politických stran. Přitom je už teď prakticky jasné, že si oproti minulým volbám polepší pouze tři subjekty (ANO, ODS, Piráti). A z opačné perspektivy je evidentní, že největší propadák zaznamená ČSSD. O hodně hlasů přijdou také Žít Brno, Zelení a TOP 09. Všechny tři formace přitom byly spolu s lidovci a hnutím ANO součástí dosavadní koalice. Žít Brno volilo před čtyřmi lety téměř dvanáct procent voličů, Zelené téměř osm a TOP 09 něco přes 6,5. Letos bude každá z těchto formací šťastná za pět procent hlasů. Zatím to ale ani na ně nevypadá.

Ale zpět k vítězům: Hnutí ANO volilo před čtyřmi lety necelých dvacet procent voličů, nyní, po sečtení asi poloviny okrsků disponuje více než třiadvaceti procenty hlasů. Vokřál a „jeho“ hnutí ANO tak budou nejspíš jedinou formací z dosavadní koalice, která si i po letošních volbách polepší. Zdaleka nejvyšším nárůstem hlasů se ale po volbách budou nejspíš chlubit občanští demokraté a Piráti. ODS brala před čtyřmi lety pouhých 7,62 procent hlasů, letos může ale klidně nakonec atakovat procent dvacet.

Čtvrtí jsou aktuálně Piráti, kteří minule kandidovali pouze na kandidátce Žít Brno. Letos je to tedy jejich první samostatná kandidatura, v danou chvíli se pohybují někde okolo devíti procent. A přestože to lze považovat za úspěch, zároveň platí, že brněnští Piráti především s ohledem na celostátní trendy přece jen pokulhávají. Třetí jsou v danou chvíli lidovci, kteří se pohybují těsně pod jedenácti procenty. Což je také přesně tolik hlasů, kolik obdrželi také před čtyřmi lety. V Brně tradičně relativně silná KDU-ČSL tak sice zůstane na svých, avšak zároveň potvrdí, že má dlouhodobě problém oslovit elektorát také mimo své tradiční, křesťansko-konzervativní jádro voličů.

Zbývají dvě formace, které se aktuálně pohybují nad pěti procenty: a zatímco v souvislosti s ČSSD lze hovořit o debaklu, SPD má poprvé nakročeno do zastupitelstva. Mimo něj se naopak kromě Zelených, Žít Brno, TOP 09 a Starostů ocitnou nejspíš také komunisté. Také proto lze brněnské volby interpretovat jako debakl levice: v roce 2014 volilo druhou ČSSD 17,67 procent voličů, letos to zatím vypadá, že získá přibližně o deset procentních bodů méně, tedy nějakých sedm procent hlasů. Na podobné trajektorii se pohybuje také KSČM: v roce 2014 jí svůj hlas dalo necelých sedm procent voličů, letos disponuje v danou chvíli jenom zhruba čtyřmi a půl procenty hlasů.