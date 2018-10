Volby 2018

Stoprocentní volební účast neznamenala ani jedna obec, nejvyšší byla v Radimovicích u Tábora, kde vhodilo hlasovací lístek do urny podle ČSÚ přes 98 procent voličů. Nejméně, zhruba pětina jich volila v Libáni na Jičínsku.

Komunální volby Konečné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky SNK-CELK 34 963 56,48 % NK 6 232 10,07 % KDU-ČSL 3 231 5,22 % ODS 2 281 3,68 % STAN+NK 2 224 3,59 % Sečteno 100 %

Účast 47 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Mezi kraji byla po Ústeckém kraji druhá nejnižší účast v obecních volbách v Karlovarském kraji (40,36 procenta), za ním následoval Moravskoslezský kraj (41,72 procenta).

Méně než 50 procent lidí přišlo volit zastupitele například také v Plzeňském kraji, hlasovalo tam 47,8 procenta voličů. Těsně pod padesátiprocentní hranicí skončila volební účast ve Zlínském, Královéhradeckém nebo Jihočeském kraji. Procentuálně více lidí přišlo odevzdat své hlasy už jen na Vysočině, ve Středočeském a Pardubickém kraji.

Nejstarší zastupitelem se stal v letošních obecních volbách sedmaosmdesátiletý Bohuslav Motl ve Vysoké na Svitavsku. V zastupitelstvech zasedne skoro 28 procent žen a 72 procent mužů. Kandidátek voliči poslali do zastupitelských sborů 17 331, kandidátů 44 559.

Nejmladších zvolených zastupitelů ve stejném věku 18 let, což je hranice pro možnost aktivně se zapojit do voleb, je sedmnáct. Převažují mezi nimi studenti. Výjimky tvoří Tadeáš Bača z Mohelnice na Šumpersku, jenž jako povolání uvedl "lídr kandidátky", lesní dělník - těžař Filip Fejfar ze Lhotky na Berounsku, brusič Jakub Chytka z Rozseče na Žďársku a dělník Jakub Linhart z Bohdašína na Rychnovsku.

Při přepočtu výsledků volebních stran v letošních komunálních voleb na volby sněmovní by poslance mohly získat čtyři strany, ANO, ODS, ČSSD a Piráti. Podle modelu ČTK, který započítává volební strany mimo regionálních sdružení a koalic, by ve Sněmovně byly zastoupeny ANO s 88 mandáty, ODS s 58 a ČSSD s 32 poslanci; zbylých 22 křesel by obsadili Piráti.

První kolo senátních voleb vyhrála ODS s 11 finalisty před ANO s deseti. Úspěšní byli i Starostové a lidovci, kteří už získali po jednom senátorovi, mandát v prvním kole získal Jiří Čunek a Jiří Drahoš. ČSSD může obsadit jen pět křesel ze 13 obhajovaných. STAN má ve finále pět kandidátů, lidovci čtyři. Po třech kandidátech budou mít v závěrečném klání Piráti a hnutí Senátor 21.