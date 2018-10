Volby 2018

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Úplně jednoduše – dát na tuhle oblast víc peněz. V Praze 7 ODS lidem dlouhá léta tvrdila, jak to nejde. My jsme za čtyři roky vytvořili skoro osm set nových míst ve školách a školkách, takže rodiče nemusejí potupně shánět místa ve třídě.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Při plánování ploch pro bydlení je nutné počítat s tím, že tam budou bydlet i rodiče s dětmi, které budou využívat školky a další služby města. Město samozřejmě ví o novorozencích ve svém území. Některá města mimo Prahu dokonce posílají rodičům pozvánku na vítání občánků, anebo složenku na zaplacení poplatku za odpad za nového občánka. Skutečnost, že to dítě půjde za pár let do školky, je ale stále pro některé nečekaným překvapením. Je to tedy o lepším plánování a vyjednávání s developery.

Jakub Landovský (ČSSD):

Jednáním s developery o lepší občanské vybavenosti. Přeci když vznikají a ještě budou vznikat celé nové čtvrti, musí se v nich najít i místo pro školy, školky, či ordinaci lékaře. Jinak obyvatelé nových čtvrtí využívají už tak přetíženou kapacitu škol a školek v původní zástavbě.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Školky zřizují jednotlivé městské části. Rolí hl.m. Prahy je zejména pomáhat s financováním rozumných projektů vedoucích k navyšování kapacit v místech a městských částech, kde jsou nová místa v MŠ potřeba a kde je pomoc Prahy nezbytná.

Marta Semelová (KSČM):

Jejich výstavbou, nástavbami, rekonstrukcemi. Podpoříme vratné projekty, kdy v případě demografického poklesu, lze budovy využít pro zájmovou činnost dětí a mládeže, sociální účely apod. Řešit budeme okrajové části Prahy, kam se sjíždějí rodiče s dětmi ze satelitů kolem metropole.

Petr Stuchlík (za ANO):

Paradoxem je, že školky v Praze přestanou být do pár let problém, protože teď přijdou slabší populační ročníky. Každopádně i od svého bratra vím, že dnes je skoro nemožné dostat děti do školek v místech bydliště a v jednotlivých městských částech jich chybí stovky až tisíce míst. Celé je to způsobeno tím, že prostě města neumí plánovat investice na základě vývoje populačních křivek. To, že přijdou silné populační ročníky, mělo řešit vedení města už před 10 lety. Teď se dohání neschopnost předchozích primátorů přistupovat k řízení města manažerským způsobem a plánovat investice v čase. Školky staví městské části. Magistrát by proto měl nebo spíše musí posílit investiční plán na výstavbu školek a poskytnout městským částem stovky milionů korun na zvýšení jejich kapacity.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Ve spolupráci s městskými částmi budeme rozšiřovat jejich kapacity. Především v těch částech Prahy, které se nejrychleji rozvíjejí. Místa ve školkách ušetříme také podporou a zakládáním nových dětských skupin.

Jak chcete zlepšit kvalitu života ve městě, co se týče ovzduší atd.?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Především musí do Prahy jezdit méně aut zvenčí. Řešení jsou P+R parkoviště a návaznost na MHD, v delším horizontu pak městský okruh. Budeme také důsledně kontrolovat prašnost staveb a vyžadovat kontroly a pokutování bezohledných řidičů s vymontovanými filtry pevných částic. Ti mohou za naprostou většinu znečistění. Chceme vysazovat spoustu zeleně, stejně jako to už děláme na Praze 7.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Chceme v Praze vysadit jeden milion nových stromů v následujících 8 letech. Znamená to zrychlit výsadbu o zhruba polovinu a sázet i v ulicích města a ne jen na okraji města. Stromy zachytávají prach a čistí tak vzduch, poskytují stín a fungují jako přírodní klimatizační jednotky. Stromy v ulicích mají v odborných studiích prokazatelný vliv na snížení spotřeby antidepresiv. Podpoříme také vertikální zeleň a budování zelených střech pro vytvoření poloveřejných prostor pro obyvatele domů.

Jakub Landovský (ČSSD):

Nechci se opakovat, ale největším znečišťovatelem ovzduší už dneska nejsou továrny, nebo lokální topeniště obyvatel Prahy. Největším znečišťovatelem jsou auta. V centru osobní a kolem Městského okruhu i kamiony. Centru města se pokusíme okamžitě pomoct právě zavedením MHD zdarma. Aby zkrátka lidé sáhli místo po klíčcích od auta pro svojí Lítačku zdarma.

Městským částem kolem okruhu však opravdu pomůže jen jediné – dobudování Pražského okruhu. A to má na starosti Ministerstvo dopravy, které v tomto na Prahu kašle. Primátor proto musí velmi aktivně tlačit na ministerstvo, aby s dostavbou pohnulo.

Druhou věcí je údržba a rozšiřování zelených ploch jak v centru Prahy, tak třeba na sídlištích. Jsem skutečně zděšen novým Metropolitním plánem, který umožňuje na sídlištích zahušťování výstavby mezi paneláky. To se může odehrávat pouze na úkor zelených ploch, což je samozřejmě špatně.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Je to o zklidnění dopravy v centru města i pokračování v rozšiřování počtu parků a zeleně. Některým ulicím ve Starém městě nebo na Malé straně by určitě slušely nové stromky podél chodníků. Ale zároveň je třeba říct, že Praha, co se týče zeleně za evropskými metropolemi, nezaostává, naopak.

Marta Semelová (KSČM):

Zavedením MHD zdarma, což podle zkušeností z jiných měst vede ke snížení individuální dopravy, hluku a emisí. Zamezením zahušťování sídlišť, kde developeři chtějí zastavět každý volný prostor, každý kousek zeleně. Chceme stavět domy se zelenou střechou, vysazovat stromy, rozšiřovat zeleň a zelený pás kolem Prahy, zakládat parkové a rekreační lesy s areály zdraví. Podpoříme zachování a rozšiřování zahrádkářských osad.

Petr Stuchlík (za ANO):

A znovu se vracíme k dopravní infrastruktuře. Hlavním problémem totiž je, že město pořád nemá dokončené okruhy. Pokračování Blanky, která má být také řešena svedením dopravy pod zem, určitě pražskému ovzduší pomůžem. Stejně tak ale i velký okruh, díky kterému už velké množství auto do Prahy nebude ani zajíždět. V našem programu ale klademe velký důraz na zazeleňování Prahy. Kromě tradičních řešení, se mi líbí takový způsob, kterým se magistrát již zabývá, a to zazeleňování střech. Zahraniční města také více využívají popínavé rostliny, jejichž vysazení není takový problém jako u stromů. Zároveň je můžete umístit i na protihlukové stěny a snižujete tím prašnost ulice. Nepotřebují hloubku na vysazení. Pak je samozřejmě důležité dostavět metro D, které určitě pomůže tomu, že lidé z Nových Dvorů a Písnice nebudou tolik používat auta. Pokud navíc dobudujeme i síť P+R parkovišť, tak pro spoustu lidí odpadne důvod, aby se kodrcali do centra. Zároveň město už dělá to, že lide s ekologickým pohonem nejsou omezování modrými zónami a v Praze zaparkují všude. V takových opatřeních, která budou Pražany motivovat k nákupu ekologicky šetrných vozů bych asi prosazoval spíše než restriktivní omezení klasických automobilů.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Budeme chránit, udržovat a rozvíjet zavedený systém lesů, parků a dalších zelených ploch. Zlepšíme a rozšíříme odbornou péči o uliční zeleň. Na vhodných místech budeme vysazovat nové stromy. Kvalita ovzduší se zlepší také po dostavbě okruhu.

Podpořil/a byste zřízení Institutu Paměti národa, respektive moderní muzeum totalitních režimů?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

V programu máme konkrétní návrh, kde by mělo muzeum vzniknout. V bývalém Borůvkově sanatoriu v Legerově ulici, kde zemřeli Jan Palach a Josef Toufar.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Pokud je cílem zvýšit povědomí mladých lidí o totalitních režimech a jejich předzvěstech ve společnosti, pak kamenné muzeum je dnes již neefektivní způsob. Navíc z dat vyplývá, že ta nízká informovanost mladých je problém spíše v regionech než v Praze. Je nutné mluvit k lidem, které chcete oslovit, tak aby se k nim dostala srozumitelná informace. To téma je proto nutné přenést na sociální sítě v atraktivní audiovizuální formě. Takovou informační kampaň lze podřadit pod stávající instituce.

Jakub Landovský (ČSSD):

Národ, který nezná svoji minulost je odsouzen k tomu prožít si ji znovu. To je celkem známý citát a já s ním souhlasím. Hlavně mladá generace by měla mít možnost zjistit, co zažívala generace jejich rodičů, či prarodičů. Takže ano, jsem pro.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Jednoznačně ano, máme to v našem programu.

Marta Semelová (KSČM):

Ne.

Petr Stuchlík (za ANO):

Určitě! Něco takového Praze chybí. Slyšel jsem o vybudování centra současného umění pod „Stalinem“, a podle toho, co říkal i ředitel Národní galerie Fajt, tak v těch rozsáhlých prostorech počítají s expozicí Pamětí národa. Myslím, že je zásadní, abychom si tyto věci stále připomínali.

Bohuslav Svoboda (ODS):

Vznik obojího bych podpořil. Vznik muzea totalitních režimů jsem dokonce sám inicioval.

Jak byste řešil/a situaci ohledně městských firem, jste spokojen/a se současným stavem?

Jan Čižinský (Praha Sobě):

Jsme naopak velmi nespokojeni. V městských firmách je nutné udělat pořádek. Stačí se podívat na aféry, které se kolem nich točí – počínaje dopravním podnikem a konče městskými hřbitovy. Receptem na nápravu je průhlednost – důsledné zveřejňování všech informací o chodu firem, aby měli všichni lidé kontrolu nad jejich hospodařením.

Zdeněk Hřib (Piráti):

Aktuální koalice drží pohromadě nikoliv kvůli společné vizi, ale kvůli společné potřebě trafik v dozorčích radách. Funkce v městských firmách chceme obsazovat transparentním způsobem. Funkcionáři budou muset prokazovat, že odvádějí reálnou práci. Schválíme proto vlastnickou politiku města a vedení firem bude hodnoceno a odměňováno podle schopnosti naplňovat předem stanovené cíle. Zajistíme také, aby se aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace, které nespadají pod obchodní tajemství.

Jakub Landovský (ČSSD):

Ve firmách se podařilo odpracovat řadu pozitivních věcí a také přesoutěžit některé problémové zakázky z minulosti. Je třeba se ale podívat na systém odměňování v nich a také posílit jejich vzájemnou spolupráci, abychom co nejvíce využili synergických efektů. Firmy by se také měly více podílet na projektech chytrého a vstřícného města.

Městské firmy musí vydělávat hlavně pro město. Nesmí dojít situacím, kdy město ztrácí kontrolu a vliv na své společnosti. Město nesmí být zlatým dolem pro soukromé společnosti, ale zlatým dolem pro lepší život všech Pražáků.

Jiří Pospíšil (TOP 09):

Dnes bohužel slouží orgány městských firem jako trafiky pro zasloužilé politiky nebo kamarády radních. My budeme do městských rad jmenovat odborníky, kteří dohlédnou na to, aby městské firmy fungovaly řádně, ku prospěchu života Pražanů.

Marta Semelová (KSČM):

Spokojena nejsem. Chceme posílit efektivní hospodaření města postupnou reorganizací firem do městského majetkového holdingu, který bude plně pod vlastnickou kontrolou města. Jeho prostřednictvím budou zajišťovány základní funkce města a služby obyvatelům. Klíčové firmy a pozemky musí patřit městu. K tomu bude nutná revize některých nevýhodných smluv (např. Veolia). Zakázky a soutěže musí probíhat pod veřejnou kontrolou. Trváme na transparentním výběru při obsazování funkcí v orgánech firem s vlastnickou strukturou Prahy. Dále požadujeme posílení postavení zastupitelstva vůči radě v rozhodovací a kontrolní činnosti, zrušení nevýhodného zadávání činnosti externím firmám.

Petr Stuchlík (za ANO):

Myslím si, že byla obrovská chyba, když se město v 90letech zbavilo všech svých klíčových firem. Ve Vídní existuje městský holding. Jedna velká super firma, která vlastní většinu důležitých zdrojů, ať už se jedná o vodu, teplo, elektrickou energii, osvětlení nebo o úklid města a sběr odpadů. Tohle bychom v Praze měli dotáhnout. Vykoupit nevýhodně prodané podíly a sloučit je do jedné velké, pražské firmy, ze které budou mít výhody všichni Pražané. Město bude mít například v době ekonomické krize vliv na cenotvorbu jednotlivých městských služeb a bude moci Pražanům zlevnit cenu vody nebo tepla. Zároveň by tahle firma měla být transparentní a zveřejňovat veškeré své smlouvy. Taky se zasadím o to, že politici nebudou sedět v představenstvech jednotlivých akciových společností a nebudou brát ty nekřesťanské odměny tak, jak se to doposud dělo.

Bohuslav Svoboda (ODS):

V době, kdy jsem byl primátor, jsem v nich nastavil určité procesy a mechanismy, které jejich fungování výrazně zlepšily. Nyní bych provedl analýzu toho, zda ty věci fungují stále tak, jak by měly a na jejím základě bych se rozhodl o dalším postupu.