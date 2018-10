Volby 2018

Praha

V Praze se o přízeň voličů uchází celkem 29 hnutí a stran. Jsou mezi nimi jak zkušení politici, kteří prošli parlamentem, tak nováčci, kteří politické zkušenosti teprve sbírají. Redakce položila lídrům celkem 11 otázek. Kandidáti v nich odpovídali, jaký je podle nich největší problém Prahy a jak by ho chtěli řešit, s kým by si dovedli představit vládu v koalici, co chtějí dělat s katastrofálním stavem mostů a metrem D, nebo jak chtějí zlepšit dostupnost bydlení a školek.

Brno

Brňané mohou v komunálních volbách vybírat ze 22 kandidátních listin. Jsou mezi nimi jak současné vládnoucí strany jako ANO, lidovci, Žít Brno a Piráti, ale i nová uskupení jako „Maffie.cz. Hoď sem velké křížek pro betelné Štatl, zaslouží si to!“ nebo Slušní lidé a Soukromníci. Lídrů relevantních uskupení jsme se zeptali, kam by chtěli město během svého mandátu posunout, jak by chtěli řešit situaci ohledně přesunu hlavního vlakového nádraží a jaké plány mají s výstavištěm a Velkou cenou.

Ostrava

V Ostravě nabízí své kandidáty voličům celkem 15 stran a hnutí. Mandát chtějí obhájit i politici hnutí Ostravak a na radnici se chce dostat i nové uskupení LEČO. Redakce se lídrů například zeptala, s kým by chtěli vytvořit koalici, jak budou bojovat se znečištěním ovzduší, jak by chtěli modernizovat zdejší průmysl a využít turistický potenciál města.