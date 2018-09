Volby 2018

Nejvíce lidí v Praze zvažuje volbu Pirátů a ODS. Hlas v říjnových komunálních volbách by obě strany mohly získat až 33 procent voličů. Vyplývá to z průzkumu volebního potenciálu, který si nechala vypracovat Česká televize. Šetření společností Kantar TNS a Median také ukázalo, že v Brně a Ostravě zvažuje nejvíce lidí volbu hnutí ANO.

Piráti a ODS mají šanci na zisk až třetiny voličů. O osm procentních bodů menším potenciálem podle průzkumu disponuje koaliční kandidátka Spojené síly pro Prahu, kterou tvoří TOP 09, Starostové a nezávislí, KDU-ČSL a strana LES. Hnutí ANO disponuje potenciálem 23,5 procent. O volbě občanské kandidátky Praha Sobě, za kterou stojí starosta Prahy 7 Jan Čižinský, uvažuje 15,5 procenta voličů.

Překvapením je zisk subjektu Starostové pro Prahu (12,5 procenta). „Je pravděpodobné, a zkušenosti získané během sběru dat tomu nasvědčují, že voliči často zaměňovali toto uskupení se STAN, které však kandiduje v koalici s TOP 09,“ cituje autory průzkumu ČT. Nad deseti procenty se pohybuje ještě potenciál Zelených.

Naopak méně než desetiprocentní potenciál vykazuje ČSSD (9,5 procenta), SPD (8,5 procenta) nebo komunisté s 5,5 procenty.

Agentury pro ČT zkoumaly nálady voličů i v dalších dvou městech. V Brně nejvíce lidí uvažuje o volbě hnutí ANO. Vládní strana by teoreticky mohla získat až 28 procent hlasů. Následuje jej koaliční kandidátka ODS a Svobodných s 27 procenty. Třetí jsou s 23 procenty Piráti.

Hnutí ANO má největší potenciál také v Ostravě. Tam může získat až 42 procent hlasů. Další strany vykazují podstatně menší čísla. O volbě hnutí Ostravak uvažuje 23 procent lidí, o Pirátech 21,5 a nad dvaceti procenty je ještě ODS.

Výzkum probíhal v termínu 21. 8. až 3. 9. 2018. V Praze se ho zúčastnilo 1219 respondentů (do potenciálu bylo zahrnuto 932 respondentů), v Brně 1229 respondentů (do potenciálu bylo zahrnuto 924 respondentů) a v Ostravě 1210 respondentů (do potenciálu bylo zahrnuto 819 respondentů) ve věku 18 a více let. Statistická odchylka se pohybuje od 1 do 3 procentních bodů.