Výsledky voleb pohledem českých deníků: ANO zklamalo a Prahu ztratilo i přes kampaň za desítky milionů

Hnutí ANO v komunálních volbách podle dnešních komentářů v českých denících svým výsledkem zklamalo i přes zisk největšího podílu hlasů v celé republice. ANO sice podle tisku vyhrálo v řadě velkých měst, ale navzdory velkým investicím do kampaně neobhájilo vítězství v Praze a také nedosáhlo tak výrazného úspěchu jako ve sněmovních volbách. Celkově komunální volby žádný zásadní otřes v české politice nepřinesou, míní tisk.

"Víkendové volby vyhrálo hnutí ANO, o tom není sporu. Summa summarum vítězství v 11 ze 13 krajských měst lze stěží nazvat jinak než přesvědčivou volební výhrou," píše v komentáři E15. "Obvykle by v takovém případě nebyl problém použít zkratku a napsat, že v komunálních volbách zvítězil Andrej Babiš. Tentokrát je to ale složitější. Vůdce anoistů totiž napřel největší úsilí a největší peníze zrovna do toho jediného souboje, v němž jeho hnutí opravdu citelně neuspělo," připomíná deník neúspěch hnutí v Praze.

ANO se podle komentáře E15 spoléhá hlavně na bývalé voliče levicových stran, a posiluje tak konkurence hnutí na pravici a mezi liberálními voliči v podobě ODS a Pirátů. Opozice jako by ve výsledcích v Praze zahlédla světlo na konci tunelu, míní komentátor Hospodářských novin (HN). "Jeví se jí to tak, že Babišova ´politika koblih´ narazila na své limity," poznamenal. Něco na tom může být, jenže viděno z odstupu je podle něj opoziční optimismus přece jen přehnaný. Celkově komunální volby žádný zásadní otřes v české politice nepřinesou, dodal.

Je sice pravda, že strany, které vládu drží − ČSSD a KSČM −, se propadly nejníže, kde historicky byly, ale že by se sociální demokraté nebo komunisté odhodlali k odchodu do opozice a kývli na vyvolání nedůvěry vládě, se nepředpokládá. "Benefity plynoucí ze (spolu)vládnutí budou silnějším motivačním faktorem," uvedly HN.

Úplný propad ANO v komunálních volbách by byl podle komentáře Mladé fronty Dnes (MfD) vzhledem k náskoku hnutí v celostátních preferencích překvapením. "Na druhé straně se nepodařilo promítnout celostátní podporu hnutí také do místní úrovně: dominantní pozici, jakou si drží v Parlamentu, se povedlo zopakovat jen zcela výjimečně, třeba v Ostravě," uvádí deník. "Zčásti asi ANO narazilo na svůj strop, zčásti potvrdilo, že mu jiné než parlamentní volby moc nesedí, protože v nich nelze tolik prodat jeho ikonu, Andreje Babiše. Navíc po roce, kdy jeho předseda ve svých rukou soustředil obrovský vliv, narůstá asi tendence moc v zemi vyvažovat," píše MfD.

Na výsledku ANO se také podle komentátora MfD podepsal výkon starostů a primátorů ANO, "jejich neumětelství, nezkušenost, a s tím spojená nestabilita radnic".

Podle Lidových novin (LN) ukázalo ANO v Praze, že nerozumí lidem z periferie, kteří nyní tvoří těžiště voličů hnutí. "Sama o sobě snaha těmto převážně starším a spíše chudším voličům vnutit za kandidáta liberálního milionáře z Prahy 1, který létá vlastním letadlem, byla eufemisticky řečeno odvážná," uvádí komentátor deníku.

"Hlavním strůjcem výrazného neúspěchu vládního hnutí v hlavním městě je především Babišův osobní PR tým," píší LN. Podle deníku se na pražském výsledku podepsala i špatná personální politika ANO. Pražští členové hnutí vybrali v referendu jako volebního lídra Patrika Nachera, ale vedení ANO místo něj dosadilo do čela kandidátky podnikatele Petra Stuchlíka. Voliči pak ale dali Nacherovi i trojce kandidátky, bývalému ministrovi financí Ivanovi Pilnému, víc hlasů než Stuchlíkovi.

Deník Právo si všímá, že tam, kde je solidní kandidátka nezávislých nebo "pro změnu" fidlá ANO až druhé či třetí housle. A páté místo v Praze je ze všeho nejbolestnější, míní. "Nemluvě o tom, že původní lídr Nacher shromáždil víc hlasů než Babišův Stuchlík. Když selže důvěra, nepomůže ani vydatně zafinancovaný marketing," poznamenal autor komentáře.

Volby podle HN tak přece jen naznačily, že Andrej Babiš natrvalo nic jistého nemá. "Tam, kde se projeví neschopnost řešit skutečné problémy, nepomůžou ani marketingové miliony, ani prefabrikovaný lídr, ani hromadné krmení voličů bramboráky a gulášem. Dokonce ani ´číslo na Babiše´. Což je nakonec asi přece jen hlavní zpráva komunálních voleb," uzavřel deník.