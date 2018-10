Výsledky voleb v Praze: ANO míří do opozice a Babiš přiznal neúspěch. O koalici rozhodnou Piráti

Volby v Praze prohrála levice a Andrej Babiš. A především ve štábu hnutí ANO na pražském Chodově budou muset zpytovat svědomí. Sázka na Adrianu Krnáčovou před čtyřmi lety způsobila, že se hnutí ANO může pomalu chystat na odchod do opozice. V danou chvíli je totiž jen stěží představitelné, že by s Babišovou formací kromě pražské ODS chtěl někdo do koalice. A to bez ohledu na to, zda se hnutí ANO vůbec vyšplhá v konečných číslech, která budeme znát v noci na neděli, na první místo.

Komunální volby Průběžné výsledky voleb v ČR Obnovit výsledky SNK-CELK 34 821 56,25 % NK 6 232 10,07 % KDU-ČSL 3 221 5,20 % STAN+NK 2 184 3,53 % ODS 2 053 3,32 % Sečteno 97 %

Účast 47 % Praha Plzeň Brno Ostrava Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Andrej Babiš to v sobotu večer musel před novináři přiznat naplno: „Praha nevypadá dobře. Je to výsledek působení našich lidí v Praze.“ Sečteno tehdy bylo kolem 45 procent okrsků a ANO bylo se 16 procenty hlasů za Piráty a ODS.

O povolební konstelaci ale nakonec nerozhodnou desetiny procent hlasů, určující bude celkové rozložení sil. A to je zřejmé už od sobotního večera: do zastupitelstva se dostane pouze pět formací, všechny přitom budou disponovat podobně silným klubem. Všechny totiž oscilují mezí patnácti a osmnácti procenty hlasů. Koalici tak vytvoří tři z pěti těchto stran: ODS, Piráti, hnutí ANO, koalice STAN a TOP 09 a Čižinského Praha sobě. Nikdo jiný nemá šanci pětiprocentní práh nutný pro zisk mandátů přelézt. ČSSD a KSČM skončí mimo zastupitelstvo, totéž platí o Zelených.

Pád levice Do pražského zastupitelstva se poprvé od roku 1990 nedostanou zástupci ČSSD a KSČM, uvedla ČTK. Po sečtení hlasů z poloviny volebních okrsků mají sociální demokraté 2,99 procenta, komunisté 3,59 procenta. ČSSD dosud v Praze vládla v koalici s hnutím ANO a Trojkoalicí Zelených, lidovců a STAN. V radě města měli sociální demokraté tři členy z jedenácti.

Co to tedy bude znamenat pro vznik koalice? Nevznikne dvoukoalice, a pokud se před volbami hovořilo o vzniku aliance ODS a hnutí ANO jako o jistém scénáři, nakonec to mohou být právě tyto dvě strany, které zamíří do opozičních lavic. Jednání teprve začínají, avšak pokud Piráti nenastoupí na Čižinského a Pospíšila s přemrštěnými požadavky (Piráti odmítají především kumulaci funkcí, což oba zmínění politici zdatně praktikují), je skoro jisté, že vznikne jejich společná koalice.

Mrzutý z toho musí být především Andrej Babiš, který sám v průběhu voleb vyzdvihoval význam výsledků v metropoli, respektive symboliku a prestiž, které se k ním vážou. A který voličům vzkazoval, že hnutí ANO rozhodně není levicová formace.

Výsledek voleb v Praze i dlouhodobé trendy ale ukazují opak: volby v hlavním městě lze interpretovat také jako stvrzení posunu hnutí ANO doleva. Souvisí s tím nejen mizení levice z politické scény v mnoha městech, ale také návrat občanských demokratů na výsluní. Zrovna v Praze jim to ale nemusí být nic platné. Leda že by se koalice TOP 09 a STAN přidala k dvojbloku ANO-ODS, anebo Piráti přepálili ultimáta a situace dospěla k patu, z něhož se jako jediné východisko ukáže vznik aliance složené z ODS, TOP 09 a STAN a Prahy sobě.

Ale jak by něco podobného vysvětloval Jan Čižinský, který před čtyřmi lety vyhnal kmotry z ODS z radnice Prahy 7? Prakticky je to nepředstavitelné, což Čižinský dnes večer potvrdil. Takže platí, co jsme napsali v úvodu: hnutí ANO míří do opozice, Babiš v Praze prohrál. Podobně malou šanci na účast v koalici mají také občanští demokraté.

Pokud tedy koalice složená z TOP 09 a STAN neotočí a nepřidá se k ODS a Babišovi, bude primátorem někdo z trojice Zdeněk Hřib (Piráti), Jiří Pospíšil (TOP 09) nebo Jan Čižinský.