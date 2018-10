Volby 2018

Po kandidátech, co vylézají z popelnic, je to další volební bizár. Nebo spíš pirátství? Spisovatelka Milena Tomešová Košulič kandiduje v Praze 16 za Piráty, jen o tom podle svých slov vůbec neví. „Za Piráty bych nekandidovala ani pod narkózou,“ píše. „Teď se s tím už nedá nic dělat,“ říká k tomu šéf mediálního odboru Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Pirátští volební zmocněnci totiž odjeli z Prahy.

Spisovatelka kvůli tomu napsala otevřený dopis šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi, jeho strana s tím ale nestihla nic udělat v zákonné lhůtě, dokdy je možné měnit volební kandidátky. Tomešová Košulič tak kandiduje, i když kandidovat nechce. „S překvapením jsem zjistila, že se mé jméno octilo na kandidátní listině Pirátů, i když jsem o kandidaturu nikterak neusilovala, k ničemu takovému jsem se nezavázala, natož abych pak připojila svůj podpis. Piráti tedy zneužili mé jméno a pověst,“ píše pirátská „kandidátka“ Bartošovi.

Ferjenčík říká, že Piráti dohledali souhlasný podpis Tomešové Košulič s její kandidaturou, jenže ani svědek podpisu není v Praze. „Musíme ověřit okolnosti, jestli to třeba podepsala a pak si to rozmyslela. Musíme počkat na výsledky voleb,“ říká Ferjenčík. A co když lidé Tomešovou Košulič zvolí, i když nikam kandidovat nechce? Mediální šéf Pirátů má pirátskou odpověď. „Neočekávám, že by byla zvolená,“ řekl. Tak tomu se fakt říká „na prahu změny“, jak zní Pirátský volební slogan.