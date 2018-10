Volby 2018

Kde máte záruku, že to, co jste společně s lidovci, Piráty a sociálními demokraty vyjednali na začátku tohoto týdne, bude platit, řekněme třeba ještě na konci toho příštího?



Takovou záruku nemám.



Ptám se proto, že to celé může být manévr, který zpřetrhá vazby mezi ODS a hnutím ANO, a především umožní lidovcům a Pirátům návrat k Petru Vokřálovi za nesrovnatelně lepších podmínek, než jaké jim nabízel bezprostředně po volbách.



To samozřejmě riziko je, toho sem si vědoma.



Piráti s ANO? Piráti ve čtvrtek večer, po zveřejnění tohoto rozhovoru, separátní nabídku od ANO odmítli a pokračují v jednání s ODS, lidovci a ČSSD. Nabídka ANO nezmiňovala, kdo by měl takové spojenectví doplnit.

Existuje způsob, jak tomu předejít?



My v tuto chvíli jednáme s lidovci, Piráty a sociálními demokraty, řekla bych, že pečlivě a konstruktivně pracujeme na programu nové koalice, v danou chvíli jsem nezaznamenala zásadní rozpory v jednotlivých programových prioritách všech zúčastněných, a to se mu věnujeme výrazně podrobněji, než za té předchozí platformy. A to je všechno, co pro to mohu udělat. Také bych ráda dodala, že chceme to nejlepší pro Brno, pro jeho rozvoj.

A já jsem přesvědčená, že v této sestavě, v této koalici, je programová shoda jednotlivých stran podstatně větší, než za účasti hnutí ANO. Jako konkrétní příklad mohu uvést rezidentní parkování. Zatímco my ho chceme změnit, ze strany pana Vokřála bylo zřejmé, že vůle k nějaké obsáhlejší revizi není příliš velká. Zatímco hnutí ANO je přesvědčeno, že je systém rezidentního parkování nastaven správně, my se s lidovci, Piráty i ČSSD shodujeme, že musí přijít zásadní změny. Takových příkladů bych mohla uvést několik.



Jak často se scházíte?



Od chvíle, co jsme uzavřeli v úterý dohodu, se scházíme denně.



Co přesně jste podepsali?



Dohodu o koaliční spolupráci.



Co přesně obsahuje?



Že se zmíněné čtyři strany zavazují v následujících čtyřech letech spolupracovat na brněnském magistrátu, dále personální obsazení postu primátora a jeho náměstků a počty členů v radě. A také, že se zavazují neprodleně pracovat na finální verzi koaliční smlouvy, která bude obsahovat podrobné programové body koaliční spolupráce.

A pokud jde o to rozložení sil v radě, plán je jaký?



Já budu primátorka. Budou čtyři náměstci, z každé strany jeden. A pokud jde o radu, ODS by měla mít pět, lidovci tři, Piráti dva a sociální demokraté jednoho zástupce.



Finální koaliční smlouva bude muset projít schvalovacími procesy uvnitř jednotlivých stran. Největší svízel budou v tomto ohledu nejspíš Piráti, kteří musí vše odsouhlasit ve svém fóru. Jak se vám zatím při jednání jeví jejich lídr Tomáš Koláčný?



Je konstruktivní a věcný. Jde jim také o program. Nevidím tam zatím žádný problém. Vymezili jsme strategické projekty, panuje v nich shoda. Zrovna tak – jak jsme už říkala – je shoda v základních prioritách.

Sociální projekty v Brně Projekt Housing First si klade za cíl efektivně pomoci lidem bez domova, zejména těm s duševním onemocněním, vážnou diagnózou či závislostí. Bydlení v tomto konceptu slouží jako odrazový můstek pro řešení dalších problémů. Rapid Re-housing je zaměřený na podporu sociálně slabých rodin a jejich zabydlování tak, aby se dokázaly zapojit do běžné společnosti.

Tak pojďme probrat některé konkrétní věci. Co bude se sociálními projekty, které tady v minulém volebním období rozjelo Žít Brno?



V sociální oblasti jsme ještě do podrobností nešli. Pokud jde o Rapid Re-Housing, vždycky jsem říkala, že si musíme nejdřív nechat udělat důkladnou analýzu a pokud bude celý projekt vyhodnocen dobře, umím si představit, že v něm budeme pokračovat. Samozřejmě musí být také zajištěno jeho financování, protože doposud nebyl tento projekt financován z rozpočtu města. Pokud jde o projekt Housing First, v něm bych pokračovat nechtěla. Preferuju, abychom hledali cestu, jak řešit bezdomovectví individuálně. Pokud bych to tedy měla shrnout: u Rapid Re-Housingu nečekám rozpory, co bude s projektem Housing First, si musíme teprve říct.



Co kultura?



Panuje myslím jednoznačná shoda, pokud jde o budoucnost Národního divadla v Brně. Chceme u něj změnit zřizovatele tak, aby přešlo pod ministerstvo kultury. Pokud by se to povedlo, otevřely by se další otázky. Měly bychom totiž k dobru čtyři sta milionů, které bychom mohli v rámci kultury přerozdělit jinam.

Už před volbami jsme spolu mluvili nejen o rezidentním parkování, ale také o tom, že v Brně kolabuje doprava, město je mnohdy neprůjezdné.



Jednoznačně jsme se shodli, že potřebujeme koordinátora oprav a uzavírek. A také musíme nastavit smluvní vztahy s dodavateli tak, aby nebyla jediným kritériem cena, ale aby tam byl také důraz na časové hledisko.



Lídr lidovců Petr Hladík před volbami silně akcentoval rozvoj družstevního bydlení…



Na bydlení jsme se shodli včera v základních parametrech. Budeme podporovat bytovou výstavbu ve všech formách. To znamená obecní, družstevní i soukromou.



Co přesun nádraží?



S tím nemáme žádný problém. Všichni jsme pro odsunutou variantu. Řešit budeme, což je pro město zásadní, dopravní obslužnost nového nádraží městskou veřejnou dopravou. V rámci strategických projektů musíme toto prioritně vyřešit.



Koalice na magistrátu většinou vzniká do jisté míry koordinovaně se vznikem koalice v centrální brněnské městské části, tedy na Brně-střed. Otázka tedy zní: jaká tam vzniká koalice nyní?



Na Brně-střed zatím definitivně koalice domluvená není, nebyla schválena koaliční smlouva. Nicméně volby jsme tam vyhráli a máme dohodu s hnutím ANO a lidovci.



A oni vám do toho nehodili po té roztržce na magistrátu vidle?



Zatím ne, ale definitivní to bude až po schválení koaliční smlouvy, respektive až po ustavujícím zastupitelstvu.