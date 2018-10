Volby 2018

Komunální vlby jsou sedmé v historii samostatné České republiky. Lidé v nich rozhodnou o složení svých radnic na příští čtyři roky. Na třetině území státu se souběžně rozhoduje i o budoucí většině v Senátu při pravidelné obměně 27 členů horní komory.

Celkové vítězství v komunálních volbách díky úspěchu ve velkých městech se ze stran pokusí znovu získat vládní hnutí ANO. V senátních volbách pak nejvíce mandátů obhajuje ČSSD.

Volební místnosti se otevřou na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách, zhruba po deseti měsících od prezidentských voleb. Budou dnes standardně otevřeny do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou k dispozici zřejmě až v neděli ráno.