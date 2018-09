Volby 2018

Možná ho neznáte, ale nejspíš jste ho nepřehlédli na billboardu s velkým kormidelníkem Tomiem Okamurou. Pražský volební lídr SPD Hynek Beran se na něm pokouší o úsměv, místo toho ale vypadá jako smutný klaun se zlým šklebem. Chvíli jsem myslel, že to je špatný vtip. Není. Beran skutečně existuje a teď dal předvolební rozhovor DVTV . Měli bychom mu všichni poděkovat. Volební lídr SPD v něm totiž v podstatě přiznává, že je SPD ulhaná cháska, co jen falešně straší lidi.

„Já oficiální čísla považuju jen za jistou směrnici,“ říká například Beran v rozhovoru. Tak je to konečně venku! Volební lídr SPD takhle vysvětlil jisté statistické nedorozumění ohledně kriminality. Podle policie, jíž zvlášť Okamura poslední dobou miluje a rád ji svévolně zapojuje do své kampaně, klesla kriminalita v Praze za posledních pět let o téměř 40 procent a je nejnižší od 90. let; podle Berana ale naopak stoupla a máme v Praze dokonce i „no go zóny“.

„Kriminalita v Praze samozřejmě narůstá. Oficiální čísla neznám,“ řekl Beran zcela vážně. A dodal: „Je otázka, co do té kriminality dáte. Třeba vřeštění turistů pod okny.“ Tohle už není svobodné nakládání s fakty, ale obyčejné lhaní v přímém přenosu. SPD chce v Praze občanské hlídky pejskařů, ostatně v partajních novinách pojmenovaných hezky originálně „Na vlastní oči“ se píše, že i „pejsci by volili SPD“. Snad ano, chudáci aspoň nerozumí běsům, které „mozkový trust SPD“ poslední dobou šíří. A v partajním komiksu by určitě nepřehlédli kost.

Pejskařské hlídky by tedy nejspíš zatýkaly vřeštící turisty, kteří by se pak ze zatčení ve jménu SPD vykoupili třeba tím, že si u Oamury koupí komentovanou prohlídku Prahy. Neexistujícími „no go zónami“, které si v SPD obyčejně vymysleli, Beran nemyslí Okamurovy mítinky, ale centrum Prahy: hlavně Václavák, Můstek a taky Novotného lávku, kde prý parkují „mafiáni“.

Těžko říct: právě u Novotného lávky sídlí drahé restaurace, vyhlášený hudební klub a ano, i „Lejdy gym“, jak Beran hezky česky říká pražské verzi mininevěstince. Chtělo by se v nadsázce konstatovat, že v noci tu bývá víc lidí, než zatím v Praze volilo Okamuru. Ten teď ale říká, „Praha je naše, nenechme si ji ukrást“. A podle volební kampaně udělá fakt všechno, aby SPD poprvé prolezla i do pražského zastupitelstva. Strčí proto před sebe Berana, jenž je v civilním životě nejspíš i slušný člověk.

Anebo nám do schránky nahází svůj uřvaný děs. „Vyžeňme ty vyžírky“ a „EU chce poslat tanky proti Maďarsku“, dočtete se ve volebních „novinách“ SPD. Taky se v nich píše cosi o „bezpečné ulici pro slušné lidi“, čímž Okamura zřejmě myslí ulici bez SPD. Vlastně mi bylo Berana v DVTV líto. Je inženýr techniky, což je třeba na rozdíl od ekonomiky celkem exaktní věda. A teď musí veřejně hájit obyčejné lži a popírat čísla, která kdysi studoval. Ani se nedivím, že se v rozhovoru zle trápil a dral se mu do obličeje škleb, co má i na billboardu.

Nakonec toho ale bylo moc i na něj. To když přišla řeč na slavné Okamurovo video, v němž si v SPD spletli piráta s lidovcem. Je samozřejmě ironie, že se právě v novinách SPD dočtete i to, že „Piráti zmatlali i omluvu SPD“.

Daniela Drtinová se Berana na závěr zeptala, jestli tohle ještě považuje za normální volební kampaň. V lídrovi SPD se najednou vzedmula slušnost. „Řekl bych, že v tomhle případě bych uznal, že tam jistý zmatek může být. Takhle se volební kampaň asi nevede,“ řekl. Buďme mu za to vděční.