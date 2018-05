Zoufalec týdne: Milan Štěch. Komentář Petra Holce

Tedy - sjednocený s partou 23 z celkových 24 převážně neviditelných senátorů ČSSD, jejichž jména stejně nikdo moc nezná. A vzájemně možná ani oni sami, Senát totiž není úplně intenzivní džob, jak nedávno ukázal „mrtvý“ senátor František Čuba. ČSSD teď o menšinové vládě s ANO stále jedná a definitivně ji musí stvrdit partajní referendum.

Štěch sice slíbil, že se svým protestem nevyrazí na celostátní turné, i tak ale dělá vše, aby ČSSD zůstala v opozici. A že se najednou fakt činí: není snad dne, aby do médií nevypustil něco proti Andreji Babišovi nebo ANO, zatímco s jeho vedením jedná vedení ČSSD. V armádě se tomu říká přátelská palba. Anebo Štěch pustí i nějaký moudrý postřeh. „Podle mého názoru to dělá jen proto, aby získal voliče a pak mohl realizovat svoje záměry,“ prohlásil nedávno Štěch o Babišovi.

Tak konečně, hurá! I bývalý odborář, co sedí v Senátu dvacet dva let, si všiml, o čem je politika! Štěch má samozřejmě na svůj názor nejít s ANO do vlády svaté právo. ČSSD, do níž přešel z normalizační KSČ, kde v rámci osobního wellness tvrdil muziku deset let, má v názvu i slovo „demokratická“, což znamená, že vás za odlišný názor nečeká šibenice. Spíš vás stihne jen demokratické vyloučení, jak to známe i s ostatních stran.

Jen je ironie, že chce stranu v opozici zachraňovat a modernizovat zrovna Štěch, übersymbol starých časů. Právě jeho měl rád i bývalý premiér a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, který z něj chtěl v zájmu modernizace strany udělat prezidenta. Jenže Sobotkovo modernizační úsilí nakonec stranu zmodernizovalo jen k sedmiprocentnímu volebnímu masakru. A k němu samozřejmě přidal pomocnou ruku i Štěch, ne že ne.

Vloni v létě, tedy nedlouho před volbami, si evidentně vzpomněl na staré dobré časy v KSČ, a po vzoru exministra ČSSD Jana Mládka se méně přátelsky rozpovídal o živnostnících. „Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ a nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využití. My máme tolik OSVČ, jako mají typicky agrární země na jihu Evropy a nikdo neví, jaký je jejich přínos pro tvorbu HDP,“ zamyslel se tehdy Štěch až moc nahlas.

Dokonce tak nahlas, že ho musel klidnit i Milan Chovanec, i na něj to bylo moc. I sama ČSSD tehdy všechny rychle ujišťovala, že Štěch je sice její šéf Senátu, většinou ale spíš mluví jen sám za sebe. Ten to nicméně myslel upřímně, jak už v ČSSD bývá tradicí: živnostníky chtěl prostě nahnat do montoven, kde teď kvůli ekonomickému boomu nemůžou sehnat pracovníky, a šmahem tak vyřešit krizi s nedostatkem pracovní síly.

Nejspíš se inspiroval v Číně nebo někdejším Sovětském svazu, i tam můžete poslat celou třídu lidí, kam zrovna potřebujete: do zemědělství, do hutí, do gulagu… Ne náhodou tomu komunisti říkají třídní boj. Ostatně všimněte si i Štěchovy třídní dikce a výběru slov: nikdo neví, jaký je váš přínos pro tvorbu HDP. Jste příživníci a je proto nejvyšší čas si na vás demokraticky posvítit.

A to doslova - podle Štěcha by měli sousedé a vůbec všichni lidé aktivně vyhledávat podnikatele praktikující tzv. švarcsystém a udávat je příslušným úřadům. Tohle už není ekonomická hloupost a neznalost, ale obyčejná mentalita totalitního bonzáctví. Štěchovi vůbec nedochází, že by se ČSSD měla v rámci své modernizace zamyslet spíš nad tím, proč je u nás tak drahé zaměstnat člověka, takže leckde kvete tzv. švarcsystém.

„Právě tento problém by politici měli řešit, sebrat odvahu a konečně tak vysoké zatížení práce snížit,“ vzkázal tehdy nejen Štěchovi šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Šéf Senátu to samozřejmě nechápe. A stejně tak to, že právě ANO sebralo v posledních sněmovních volbách nemálo voličů ČSSD, aniž by z něj unikala třídní nenávist. Ano, ČSSD fakt potřebuje zmodernizovat jako málokterá strana, bez modernizace nepřežije. Jen to nebude podle Štěcha.

ANO, SPD, Piráti i ODS pochopili, že definitivně nastoupila nová politická éra, a proto si našli svou díru na trhu, jak se říká. ČSSD se modernizaci brání zuby nehty dlouhá léta a výsledkem je, že momentálně na trhu zaplňuje sedmiprocentní díru. Kádry jako Štěch patří minulosti, ne budoucnosti. A je úplně jedno, jestli ČSSD půjde do vlády s ANO, nebo zůstane v opozici.