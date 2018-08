Volby 2018

„Chceme zřídit psí hlídky namísto nefunkční pochůzkové služby státní policie,” slíbil při představení pražské kandidátky SPD Robert Vašíček, kandidát na starostu Prahy 11. Takže nejdřív venčení prasat u mešit, jak nám před časem poradil sám velký „imám“ Okamura, a teď psi v ulicích. A sakra! Když jsem slyšel slova o pražských pejskařích, málem jsem se zaradoval: Okamura kdysi sliboval „konec bordelu“ a nejen já vím, že po nás pejskařích se často musí uklízet. Ano, psí fekálie.

No, a když se dívám na „mozkový trust“ SPD, jak teď o sobě tahle parta mluví, tak mě hned napadlo, že by nám Pražanům nejlíp pomohla za volantem čistících vozíků, co z ulic vysávají nejen psí výkaly. Konečně by snad pro nás něco fakt udělali, jak pořád slibují. Před časem jsem totiž málem nahnal prasata před mešity, jenže jsem zjistil, že u nás prakticky žádné nejsou. Jen si pamatuju, že kdysi do londýnské mešity vyrazil i Okamura, to ale ještě hlásal multikulturalismus. A taky ve svých knihách psal, že jsme Boží rukou.

A teď po mě Vašíček chce, abych při venčení svého psa odhaloval „kriminálně závadnou činnost“. Jednu už jsem vlastně odhalil i bez psa a to během sledování představení pražské kandidátky SPD připomínající spiknutí hlouposti. „Mezi mé koníčky nepatří squatting, požívání měkkých a tvrdých drog, pletení si vlasů do dredů,” představil se totiž Petr Bednář, pro změnu kandidát SPD na starostu Prahy 3. Díval jsem se na něj a málem slyšel, že to mezi jeho koníčky naopak patří. V SPD se totiž vzájemně úplně netrumfují v rétorických schopnostech.

Bednář samozřejmě cílil na Piráty, z nichž teď SPD v rámci zoufalosti dělá „narkomany“ a „alkoholiky“. Oběma stranám poslední dobou klesly volební preference a hlavně SPD se chytila do vlastní pasti. Před časem se jí podařilo z Česka, jehož se migranti děsí jak čert kříže, udělat virtuálně migrantský ráj plný mešit, šaríi a Alláha tak zručně, že se tomu radši přizpůsobily i ostatní strany. Dokonce i Karel Schwarzenberg přestal říkat, že jsou Češi méně kulturní.

Tím ovšem Okamurovi sebraly jeho jediné a navíc neexistující téma. SPD teď proto pořádně „zabrušuje“. Pusťte si – anebo radši ne – SPD TV a i Jaromír Soukup z TV Barrandov najednou vypadá stejně mile jako pozdní Alexander Hemala. Podle SPD jsme v podstatě ve válce a musíme proto mobilizovat národní síly. Screenshoty s Okamurou vypadají jak screenshoty kluků z Islámského státu, když se na někom chystají vykonat Alláhovou pomstu. Kdybych se ještě pořád nesmál, fakt bych se lekl.

Nejvíc vám ale o „mozkovém trustu“ SPD a taky o tom, co by pro Česko udělal, řekne vlastní web strany. Na něm kromě jiného pořád slibuje, že Česko vyvede z EU „po anglicku“. Aha. V Británii totiž nedávno kvůli stále zpackanějšímu brexitu vyzvali k hromadění zásob jídla i dalších životně potřebných věcí. Pusťte Okamuru ke státnímu kormidlu a sejdeme se všichni ve food bankách.