Konec švindlů, které jsme dosud páchali. Hitparáda billboardové stupidity. Komentář Petra Holce

Jsou volby a k nim už neodmyslitelně patří billboardová stupidita. A zvlášť u nás, kde billboardy tradičně slouží hlavně jako kapesné z kampaně pro politiky, protože jiný větší efekt zatím nepotvrdila žádná studie. Všichni se před čtyřmi roky smáli sloganu „Prostě to zařídíme“, s nímž ANO vyhrálo volby. Letos jako by ho proto všichni okopírovali, jen špatně.

Máloco ale trumfne i logickou stupiditu Spojených sil pro Prahu. To je, kdybyste náhodou nevěděli, parta TOP 09, STAN, lidovců, LES, Demokratů Jana Kasla a zhruba všech, co se nějak potřebovali spojit, protože jim jinak hrozí, že stěží prolezou na magistrát. Na jejich billboardech najdete vzletná hesla jako „Konec švindlů! Stop korupci na radnici“ nebo „Konec chaosu!“. Tak určitě! Tohle musel být fakt brainstorming za všechny prachy.

Spojeným silám jako by totiž nějak uniklo, že STAN i lidovci doteď tvoří Trojkoalici, což je taková menší předehra Spojených sil pro Prahu a taky nefunkčnosti všech podobných účelových slepenců. A tato Trojkoalice pro změnu sedí v pražské koalici a má v ní náměstky i radní primátorky. Chápu, že si toho za celé čtyři roky jen málokdo všiml a že i sama Trojkoalice by na své účinkování v čele Prahy nejspíš ráda zapomněla. Nejen na Matěje Stropnického totiž hned tak nezapomeneme.

Přesto: když teď lidovci a STAN jménem Spojených sil slibují konec „švindlů“ a „chaosu“ na radnici, tak nám nejspíš říkají, že tam až doteď i díky jejich řádění vládl švindl a chaos. A že jestli teď „konečně“ chceme „konec švindlu a chaosu“, nemáme hlavně volit… Spojené síly pro Prahu! Hitparáda billboardové hlouposti samozřejmě nezná mezí, tohle je ale fakt nová kvalita.

Je tu ale ještě jedna billboardová „nádhera“. Ne, nemyslím božského senátora Libora Michálka a jeho billboardový slogan „Odvaha žít pravdu“ – některé věci prostě navždy zůstanou nadpozemské. Myslím slogan stále pozemštějších Pirátů „Na prahu změny“. Obávám se, že na prahu změny skutečně můžeme stát, protože právě Piráti zrovna teď sklízejí nemalou část našich frustrací, jak ukázaly i loňské sněmovní volby. V Praze jim vážně hrozí slušný volební výsledek.

Jen to není práh, který Praha musí nutně překročit. Za prahem změny se před čtyřmi roky ocitly Mariánské Lázně, kde Piráti bezprecedentně vyhráli volby a ovládli radnici. Za čtyři roky tu vystřídali tři starosty a sami teď přiznávají, že vlastně nevěděli, co si s volebním vítězstvím počít. Voliči je prostě nepříjemně zaskočili, jak už se ve volbách stává. „My jsme měli z neznalosti věci velké oči a nevěděli jsme, jak dlouho trvá něco vyřídit,“ řekl nedávno Novinkám.cz tamní pirátský starosta Martin Kalina. Ano, je určitě legrace dělat volební kampaň, menší legrace ale je vést jakékoli město.

To už si totiž nevystačíte se sofistikovaným ostřelováním ostatních, protože lidé chtějí hotové věci od vás a nezajímá je, jestli je zařídíte elektronicky nebo na papíře. A to jsou Mariánské Lázně v podstatě šťastným malým městem, co nezná věčné dopravní zácpy, obchvaty ani teror pivních šlapacích kol. Místo nich a aut se jejich centrem celé dny sunou jen lázeňští hosté, za jejichž eura se město velkoryse zrekonstruovalo. V podstatě idylka.

Pusťme ale teď Piráty i na Prahu, která musí urgentně řešit nejen dopravní kolaps či nedostatek bydlení, a bude i hlavní město čtyři roky bádat, jestli někdo správně podepsal ten správný papír. „Jsme strašně rádi, že se nám povedlo uskutečnit vše, co jsme si zadali ohledně transparentnosti,“ zhodnotil Kalina čtyřleté pirátské působení v Mariánských Lázních. Díky Pirátům tu mají na sociálních sítích i jednání zastupitelstva.

Nic proti transparentnosti, i když nějaký čas byla Praha transparentní až moc: prostě jste věděli, že vše zařídí partička kmotrů. Nějaký čas už na sociálních sítích nejsem, protože jsou spíš antisociální. Sledovat na nich ještě jednání zastupitelstva je stejná deviace jako tam sledovat, co si zrovna oblékl Rytmus. Za to ale chci v Praze sledovat, že konečně jednou normálně projedu městem. To bude změna!