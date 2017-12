5 hlavních důvodů, proč se Miloš Zeman opět stane prezidentem. Komentář Viliama Bucherta

Už za pouhé dva týdny budeme rozhodovat v prvním kole, kdo bude dalším prezidentem České republiky. Nic moc se už nezmění (to by byl zázrak) a zejména se nezmění postavení a pozice Miloše Zeman, hlavního favorita hradního klání. Jestli prezident hrozí pěstí ve vánočním projevu, je pak zcela podružné. Zde je 5 důležitých důvodů, proč se s největší pravděpodobností stane Zeman opět hlavou státu.

1. Zeman má největší portfolio voličů

Zatímco všech 8 zbylých kandidátů (Topolánek, Drahoš, Horáček, Fischer, Hannig, Hilšer, Kulhánek, Hynek) cílí na pravicové a středové voliče, Miloš Zeman v klidu posbíral celou levici, většinu odpůrců migrace a islamismu (a těch je hodně i u nás) a vycucl i část voličů hnutí ANO. Má podporu většiny příznivců ČSSD, KSČM, Tomia Okamury a spojil se i s Andrejem Babišem. Zeman dokonce skončil v takzvaných studentských volbách (hlasovalo téměř 44 tisíc středoškoláků) na druhém místě, což je pro něj v této věkové skupině skvělý výsledek. Nikdo jiný nemá proto tak velký volební potenciál.

2. Prezident využil i zneužil své funkce

Podobně jako u prezidentů jiných zemí, když kandidují v druhém volebním období, dokázal Miloš Zeman využít (a také zneužít) všechny možnosti, které mu výkon funkce prezidenta nabízí. Může proto bezostyšně tvrdit, že nevede kampaň, i když ji samozřejmě vede na mnoha frontách. Publicitu mu zajišťují lačná média, která reprodukují každé jeho slovo. Nemusí se nikomu „představovat“, každý ho zná. Protože mu prakticky všechno platí stát a jeho věrní, nepotřebuje v podstatě žádné peníze na kampaň. Zeman má v tomto směru oproti všem jiným kandidátům obrovskou výhodu a tu dokonale využil.

3. Drahoš a Horáček jsou moc zahledění do sebe

Když si přečtete knihu „Věda života“, což jsou rozhovory s Jiřím Drahošem (vedl je Jiří Padevět a dílo vyšlo v nakladatelství Academia) i kompletní program Michala Horáčka, zjistíte, že oba důležití kandidáti na prezidenta a dva největší možní soupeři Miloše Zemana jsou svým způsobem „dokonalost sama“. Někdy až získáte dojem, že si je „obyčejný volič“ snad ani nezaslouží. Tato jejich určitá sebestřednost plyne z toho, co Drahoš i Horáček celý život dělali. Jenže pro většinu voličů je to něco, co se nedá pevně uchopit, je jim to vzdálené. Přičinlivý populista Zeman je pak se všemi svými chybami (a že jich má) větší části veřejnosti blíž.

4. Topolánek má zátěž z minulosti a nastoupil pozdě

Člověk, který dokáže proti Zemanovi nejlépe argumentovat, pokud jde například o problémy migrace, islámského terorismu či problémů Evropské unie, je expremiér Mirek Topolánek. Má také důležité zkušenosti z politiky i byznysu. Jak se ale ukazuje, jeho pozdní nástup do kampaně a především u veřejnosti neustále připomínané někdejší úzké propojení s lobbistou Markem Dalíkem, který je ve vězení za podvod, Topolánka oslabuje. Je v podobné situaci jako Miroslav Kalousek – je úplně jedno, co řekne, u některých lidí nikdy nemá šanci, aby dostal jejich hlas.

5. Zeman je nemocný, ale nikam „neodchází“

O Zemanovi kolují celé legendy, jak je jeho zdravotní stav špatný. Prezident je nemocný a ani cukrovka jen tak neodejde. Podle lékařů, kteří skutečně znají jeho zdravotní stav, se jedná o „typické české choroby“ způsobené nedostatkem pohybu, kouřením, pitím alkoholu i nevhodným výběrem jídla. Tedy nic, co by mnoho Čechů neznalo. Miloš Zeman má zjevný problém s chůzí. Když stojí, hůře se mu i mluví a je na něm vidět únava a nejistota. Když u projevu sedí, je to něco jiného, hned ožije. V mediálních, politických i podnikatelských kruzích se dlouho šířily spekulace, že Miloš Zeman může i zemřít a že to může být poměrně brzy. Tomu někteří jeho protikandidáti uvěřili. To je ale jejich problém.

