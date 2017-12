„Ani o Vánocích nevydržel nepodpořit Babiše.“ Politici komentují Zemanovo vánoční poselství

Miloš Zeman pronesl své možná poslední vánoční poselství v pozici prezidenta České republiky. Podobně jako minulý rok v něm zkritizoval migrační kvóty. Rýpl si také do expremiéra Bohuslava Sobotky, obvinil veřejnoprávní média z manipulování a postavil se za Andreje Babiše, když zdůraznil, že předčasné volby nevypíše. První reakce se na sociálních sítích začaly objevovat krátce po skončení přenosu.

Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil prezidentovi vytkl, že v poselství chyběly nadčasové hodnoty. „Prezident opět místo hodnot mluvil hlavně o běžném politickém provozu. A ani o Vánocích nevydržel nepodpořit A. Babiše,“ zveřejnil na svém twitteru.

Jeho předchůdce v předsednickém křesle Miroslav Kalousek vyjádřil přesvědčení, že prezident Zeman prohraje v prezidentských volbách, a proto by předčasné volby už ani vyhlásit nestihne. „Věrohodné prohlášení. To už nestihnete, pane prezidente. Za dva měsíce Vám to končí,“ napsal Kalousek.

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana (26. 12. 2017):

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana (26. 12. 2017)

V podobném duchu se vyjádřil i bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). „Miloš Zeman teď řekl velkou pravdu. Nemůžeme vyměnit občany, můžeme vyměnit politiky. Vyměňme v lednu Zemana, abychom se už za něj nemuseli stydět,“ vyzval na Twitteru.

Ostře se do prezidenta Zemana opřel i jeho soupeř v prezidentských volbách Pavel Fischer, kterému vadil zejména útok na novináře. „Útoky na veřejnoprávní média se staly smutnou politickou soutěží v naší zemi. Šampion z Hradu domluvil. Opět si zasoutěžil,“ kritizoval Fischer.

Svým poselstvím zklamal prezident i lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského. „Jeho projev byl opět plný žluči a foukání bolístek. Prezident, který nedává lidem vizi, ale musí si v projevu vyřídit účty se svými oponenty je u mě nevolitelný. Bohužel mi na hradě chybí osobnost. Tou Miloš Zeman rozhodně není,“ zdůraznil.

Místopředseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) označil prezidentovo poselství za „bilanční shrnutí uplynulého roku“. „Jsem rád, že prezident ocenil růst mezd a důchodů. Bylo to i díky politice předchozí vlády a ne všechny strany v koalici byly vždy pro,“ ocenil.

Pochvalu si prezident Zeman vysloužil i od předsedy SPD Tomia Okamury. „Vánoční projev pana prezidenta se nesl v lehce optimistickém duchu a k mému příjemnému překvapení, také v duchu priorit SPD - valorizace důchodů o pevnou stejnou částku, to, že politici mají být vyměnitelní, a postavil se také jasně proti přijímání nezákonných migrantů,“ zveřejnil Okamura na svém twitteru.

Andrej Babiš si myslí, že Zemanův projev byl dobrý a povzbudivý. „Projev byl pozitivní, přátelský, konstruktivní. Zopakoval svoje známé ekonomické a politické názory, názory na EU a naši roli v ní. Myslím, že byl povzbudivý, má pravdu, že máme být hrdi a pyšni na naši zemi,“ uvedl premiér v České televizi.

Šéf komunistů Vojtěch Filip zase vyzdvihl, že Zemanova slova byla ve znamení důvěry ve vlastní síly a schopností „lidí práce“.