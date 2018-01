Je to svým způsobem fascinující. Ať se na to člověk dívá odkudkoli, vždycky mu z toho vyjde to samé: Zeman může prezidentskou volbu prohrát stěží, snad jenom mimořádně nepříznivá souhra okolností by mohla způsobit, že svůj mandát na Hradě neobhájí. Přitom věcná analýza opřená o dlouhý výčet jeho proher a skandálů za prvních pět let na Hradě člověka svádí k závěru, že je Zeman v politické koncovce. Skoro se chce dodat, že to přece musí uznat každý. A ono ne.

Zeman se sice zasadil o pád neoblíbené Nečasovy vlády, pak už to ale byla jedna prohra za druhou, chvílemi to bylo skoro na ručník: pokus instalovat svou úřednickou vládu Jiřího Rusnoka bez dohody s většinou v dolní komoře selhal. Lánský puč skončil fiaskem, podobná blamáž by vaz zlomila snad každému. Tedy až na našeho prezidenta, který si krátce po něm údajně poranil nohu v koleni, mazaně se odmlčel, a teprve po čase se vrátil, už zase plný energie a s jasným plánem: házet klacky pod nohy premiéra Bohuslava Sobotky.



Dělal to pak často a s mstivostí sobě vlastní až do loňského jara, kdy se uskutečnila dnes už legendární schůzka, na které přijal demisi, kterou premiér nepodal. Což ho mimochodem, navzdory veškeré logice, zase nepoškodilo. Jinému by ublížil aspoň pokus o redefinici české zahraniční politiky, jeho vstřícný až podlézavý vztah k Rusku nebo k Číně. Ne tak Zemanovi. Anebo si představte, že by tady kdokoli z jeho předchůdců nařkl legendu prvorepublikové žurnalistiky ze sympatií k nacismu, případně udělil medaili za zásluhy předlistopadovému ministru zemědělství a místopředsedovi vlády.

Předtím nepředstavitelné, dnes, po pěti letech Zemana na Hradě, standard. A tak bychom mohli pokračovat: ostrý spor o jmenování profesorů, oslava 17. listopadu na jednom pódiu s nácky, vulgarity v Hovorech z Lán, trapné žertování na adresu premiéra, jehož se prý lze zbavit dvěma způsoby: buď demokratickými volbami, anebo kalašnikovem. A co třeba, hodně mírně řečeno, svérázné vystupování jeho mluvčího na sociálních sítích i v médiích? Taky nic.

Anebo způsob, jakým vedl před druhou prezidentskou volbou svoji nekampaň, včetně toho, že sice slíbil neúčast v televizních debatách, přitom už půl roku exhibuje každý čtvrtek na Barrandově za asistence věrného přitakávače Jaromíra Soukupa? Zase nic. Přesto všechno jeho úspěch a stabilně vysoká podpora logiku mají. Jen je potřeba si uvědomit dvě věci: jeho vzestup není příčinou politické krize, nýbrž jejím produktem. Zrovna tak není pravda, že Zeman společnost rozděluje. Rozdělená by byla i bez něj. On z toho jen těží.

360p REKLAMA Zemana zaskočila ve volební místnosti aktivistka autor: INFO.CZ

Už před minulou volbou pochopil, že se společnost a její vztah k politické elitě mění. Pravo-levá osa politického sporu ustupuje a dominantním se stává střet centra s periferií. Spor to není jen politický a ekonomický, nýbrž také kulturní a hodnotový. A Zeman v něm stojí na straně poražených. Ostatně už před pěti lety věděl moc dobře, že si může dovolit okázale ignorovat pražské kulturně-politické elity a jejich spřízněné dobře situované voliče. Volby se zkrátka v centru země už nevyhrávají, a výkladu světa, který lidem předkládají zde žijící novináři, věří stále méně lidí.

Zeman moc dobře ví, že jsme se ocitli na prahu nové éry, pro kterou bude charakteristické něco na způsob odplaty. Bude to odplata všech poražených, v jejichž očích byla redistribuce bohatství po listopadu 1989 neférová a nespravedlivá, odplata za divokou privatizaci, za rozkradenou zemi, za pýchu a trestuhodnou aroganci nových vládců. Odplata za nastolení režimu, jehož vinou se obrovské množství lidí octlo na okraji, a na kterém zbohatli především ti jemně řečeno nejšikovnější. Tak svou realitu žijí lidé na periferii, říká se jim protestní voliči.



Zemanovi se prakticky po celou jeho politickou kariéru daří vzbudit v těchto lidech zdání, že je na jejich straně. Že je jedním z nich. A možná to není zdání, nýbrž autentická spřízněnost. Skoro geniálně to kdesi v Kmotrovi Mrázkovi říká jeho hlavní protagonista, když si stěžuje na to, že je Zeman neúplatný, neboť není na peníze a stačí mu leda tak chleba s tlačenkou. I proto mu jeho příznivci vždy prominou, co by jiným neprošlo. Ať už jde o demagogii, malé i velké lži, vychytralost, mstivost, zlost nebo čím dál častější opilecké eskapády a obhroublé chování.

To hlavní je ona spřízněnost. Ten pocit, že je Zeman jedním z nich, že nepatří mezi nenáviděné elity, ba co víc, že jimi opovrhuje, ten u nich nakonec vždycky převáží. Nic na tom nezmění polonahá aktivistka křičící cosi o Putinovi, ani fór, který si utahuje z jeho voličů. Příčiny Zemanovy obliby jsou zkrátka hlubší, těží z kulturně-politického střetu, a svou legitimitu čerpá z toho, že je tady až příliš velké množství voličů, kteří mají dojem, že je v politice nikdo nezastupuje. Proto vyhrál loni Babiš a proto ho nejspíš zase napodobí Zeman.