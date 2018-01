Babiš a Zeman si teď notují, dřív to tak ale nebylo. Podívejte se, co o sobě říkali v minulosti

Babiš o Zemanovi

„Tím, že privatizace Unipetrolu byla některými novináři označena za takzvanou českou cestu, se média snažila napadat hlavně bývalého premiéra Miloše Zemana a mě osobně vůči němu velmi mrzí, že prodej Unipetrolu nakonec dopadl tak, jak dopadl... Premiér Zeman a ministr (Miroslav) Grégr se nás při privatizaci zastali a my ji z objektivních důvodů nemůžeme dokončit. Takže to bude zneužito vůči lidem, kteří se o nás vyjadřovali pozitivně." (Hospodářské noviny, 30. září 2002)

„Jak Grégr, tak Zeman chtěli, abych ten Unipetrol zprivatizoval. A Zeman ani Grégr nekradli. (Miroslav) Šlouf možná vybíral, ale Zeman s Grégrem nekradli." (Blesk, 15. listopadu 2011)

„Nepodpořím nikoho, kdo má něco společného s érou Václava Klause, opoziční smlouvou a se systémem korupce politických stran, který zde Klaus se Zemanem úspěšně vybudovali. Zeman... je pro mě pokračovatelem Klausovy éry. Je to kandidát, který by si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost." (ceskapozice.cz, 10. ledna 2013)

1080p 720p 360p REKLAMA Anketa INFO.CZ: Znáte prezidentské kandidáty autor: INFO.CZ

„Zeman je jasný favorit, to je jediný politik, který na náměstí dokáže přilákat tisíce lidí. Žádný jiný tak silný kandidát tady není a upřímně nevidím nikoho, kdo by ho porazil... V každém případě pan prezident má své názory, se kterými někdy souhlasím jako v případě migrace a někdy nesouhlasím jako v případě zavedení eura. Není to také politik, který mě neustále kritizuje. Také nejsem politik, který by prezidenta kritizoval každý den." (Právo, 18. března 2017)

„Rozdíl mezi Zemanem a exprezidentem Klausem je velký. Jsem přesvědčen, že Zeman je nezkorumpovatelný politik, ale měl kolem sebe lidi, kteří získávali různé výhody, aniž on o tom věděl. Opoziční smlouva umožnila lidem v pozadí dělat nějaké kšefty, to asi pravda je. Ale jasně, na Zemana jsem změnil názor." (Deník, 6. ledna 2018)

„Je to člověk, který bojuje za naše národní zájmy, nebojí se jasně říct názor na Brusel, na kvóty, je na svou zemi hrdý." (ČTK, 11. ledna 2018; Babiš řekl, že Zemana podpoří v prezidentské volbě)

Zeman o Babišovi

„Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuji, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedodržel." (ČTK, 15. listopadu 2011)

„Pan Babiš určitou dobu s majetkem Unipetrolu hospodařil a je velká otázka, zda s ním hospodařil dobře a zda nešlo o tunelování. Nakonec po určité době prohlásil, že tuto smlouvu dodržovat nebude. Zastávám názor, že lidi je možné oklamat a podvést pouze jednou. Že i ti nejhloupější si potom dají pozor, protože kdo zradil jednou, zradí vždy." (parlamentnilisty.cz, 16. listopadu 2011)

„O tom, že je podezřelý ze spolupráce s StB, jeho voliči věděli dávno před volbami a není to žádná nová informace. Nechme to na soudu - vy ani já nejsme soudci. To, co jsem zatím četl v různých monitorech, svědčí o tom, že jako pracovník zahraničního obchodu byl dotazován, zda jeho nadřízený není korumpován nebo neposkytuje peníze formou úplatků nebo videorekordéru a tak dále. Tohle by mně nevadilo. Vadilo by mi, kdyby udával spolupracovníky za protistátní činnost proti komunistickému režimu." (Aktuálně.cz, 21. března 2014)

„Já pokládám za podnikatele toho, kdo podniká. Je-li někdo majitel, není nutně podnikatel. Představte si, že byste díky úspěšné kuponové privatizaci byla majitelkou jedné kuponové akcie, a přesto by vás někdo označil za podnikatelku." (ČTK, 29. března 2014; Zeman se zastal Babiše ve věci možného střetu zájmů).

„Velmi bych si přál, aby příjmy některých našich zatím nejmenovaných politiků byly audity prověřeny se stejnou důkladností jako příjmy Andreje Babiše." (Česká televize, 1. února 2017; Zeman reagoval na spory ohledně Babišových příjmů)

"Byl to člověk, který vykonal v čele ministerstva práci, kterou nedokázal nikdo předtím... Možná proto ho provázela závist, která v české kotlině doprovází každého, kdo je úspěšný. Ze strany těch, kdo jsou méně úspěšní, nebo dokonce neúspěšní." (ČTK, 24. května 2017; po odvolání Babiše z funkce ministra financí)

„Pokud jde o největší a téměř jediný problém, který se v této první části mého vystoupení vyskytuje, pak je to samozřejmě problém trestního stíhání Andreje Babiše. Odpovím na to naprosto jednoznačně. Od starořímských dob platí presumpce neviny. A presumpce neviny říká, že na obviněného je třeba pohlížeti jako na nevinného do doby, než je případně pravomocně odsouzen." (vystoupení ve Sněmovně před hlasováním o důvěře Babišově vládě, 10. ledna 2018)