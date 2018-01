Babiš bude volit Zemana. Byl za mnou Mynář, ale žádné dohody nemáme, tvrdí

Babiš při odůvodňování svého rozhodnutí vyjmenoval celou řadu předností, jimiž dle jeho názoru disponuje prezident Zeman. Premiér například uvedl, že Zeman nekrade, jsou za ním výsledky, drží slovo a jezdí do krajů za lidmi. Je prý také hrdý na svoji zemi a dělá pro ni maximum. Babiš zároveň uvedl, že s prezidentem v některých věcech nesouhlasí. Zeman dle jeho názoru kupříkladu občas zbytečně polarizuje společnost.

Že by se jednalo o nějakou reciprocitu, jak dříve naznačovaly někteří politici, ale Babiš odmítl. „Chápu, že se to nemusí někomu líbit, ale žádné dohody s prezidentem nemáme,“ řekl Babiš s tím, že pokud bude premiérem, zahraniční politika bude orientovaná ve prospěch EU a NATO.

Přestože Babiš tvrdí, že prezident Zeman má svoji hrdost a nikdy by ho o podporu nepožádal, přiznal, že ho hradní kancléř Vratislav Mynář požádal o schůzku a on se s ním setkal. „Přišel s kolegou, který nebyl avizován. Nemá to žádný vliv na moje rozhodování,“ dušoval se Babiš.