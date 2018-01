Babišovi ministři ze sebe nechají dělat onuce. Divím se, co si nechají líbit, říká Marek Benda

Premiér Andrej Babiš chce podle poslance ODS Marka Bendy zničit systém vybudovaný po roce 1989. Předseda ústavně-právního výboru se obává hlavně Babišových plánů ohledně ústavních změn, jako je např. zrušení Senátu. Ve světle těchto návrhů považuje i kauzu Čapí hnízdo za bagatelní. Dodává ale, že s probíranou zprávou OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) by se veřejnost měla seznámit. A to i navzdory názorům českých úřadů v čele s ministerstvem financí. Negativně hodnotí také změny, které Babiš prosadil v jeho novém kabinetu. Moc podle něj uzme právě Babiš na úkor svých kolegů. „Vláda bude rozhodovat trochu v bezvědomí,“ odhaduje Benda. Nakolik je pravděpodobná koalice ANO, ODS a ČSSD? Proč se podle Bendy Babiš nechová „chlapsky“? A co překáží hlubší spolupráci ANO a SPD? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.